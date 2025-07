Mercadona arrasa con este postre por menos de 2 euros: irresistible para los amantes del dulce

Si eres amante del dulce y te gusta todo lo que ofrece Mercadona, no vas a poder decir que no a una de sus últimas incorporaciones en su sección de panadería y bollería. Un postre que también puede ser una merienda increíble y que ya se agota. Además se vende en una bandeja con tres unidades, ideal para compartir o no…

El nuevo dulce que ya arrasa en Mercadona es su bandeja de susos rellenos de crema. Este es un postre o merienda muy típico en Cataluña, donde se originó. En esta comunidad se conoce como xuxo y como el que encontramos en Mercadona, siempre va relleno de crema. En otras partes de España se conoce como Pepito, pero la cadena de Juan Roig los vende como susos y su nombre ya se ha quedado en la memoria de todo aquel que lo ha probado. Fiel al original también lleva crema y una dulce capa de azúcar en la parte exterior que hace que cada bocado sea una delicia irresistible. Además, se vende a un precio que ni tan siquiera llega a los dos euros, así que entendemos del todo el porqué del éxito que está teniendo.

El nuevo postre dulce que arrasa en Mercadona

Por sólo 1,65 euros, la cadena valenciana ofrece la bandeja con tres piezas de los susos rellenos de crema, un clásico que seguro muchos recordarán de las vitrinas de las pastelerías de toda la vida. No es un producto nuevo, pero sí uno de esos descubrimientos que, cuando los pruebas, se quedan para siempre en tu lista de imprescindibles para desayunos, meriendas o caprichos a cualquier hora.

Con una presentación sencilla pero cuidada, este pack de tres unidades se ha convertido en viral en redes donde muchos lo califican como “una locura”, “un vicio” o directamente “un peligro” para quienes tienen debilidad por el dulce. ¿El motivo? Su sabor tradicional, su textura perfectamente equilibrada y, sobre todo, su precio asequible.

Un capricho que sabe a infancia

El suso de crema que vende Mercadona, bajo la marca Hacendado y elaborado por la empresa Belcan, es un bollo de repostería descongelado, listo para consumir, que destaca por su relleno generoso y su textura suave. En cada bandeja vienen tres unidades de unos 51 gramos cada una, lo que hace un total de 153 gramos. Y sí, están pensados para compartir… aunque es difícil resistirse a no comerse los tres uno detrás de otro.

Es el mismo bollo con azúcar y crema que muchos hemos comido en nuestra infancia, ya que además son muy populares en comunidades como Cataluña, donde se dice que nacen, en concreto en Gerona y también son típicos de la Comunidad Valenciana. Como los originales se comen tal como vienen, sin necesidad de calentarlos ni meterlos al horno.

Y a pesar de ser un producto de bollería, la sensación que dejan no es pesada ni artificial. El equilibrio entre masa y relleno está bien conseguido, y eso ha hecho que muchos consumidores los comparen con versiones más caras de pastelería. Incluso quienes suelen desconfiar de los productos descongelados admiten que en este caso la calidad sorprende.

Valores nutricionales

Como todo producto de bollería, estos susos son un capricho ocasional, no una opción de consumo diario. Pero dentro de ese margen, su composición es bastante estándar para este tipo de dulces. Cada 100 gramos aportan unas 347 kcal, con 15 gramos de grasa y 40 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 23,5 son azúcares. Una pieza individual tiene unas 177 kcal, por lo que uno sólo puede ser suficiente para saciar un antojo.

Eso sí, por lo buenos que están va a ser complicado comerse uno sólo y más sabiendo que van tres en la bandeja y que cada uno apenas te cuesta poco más de 50 céntimos de euro. Sin duda, estamos ante el postre que ya se ha colado entre los favoritos de la sección de panadería (dónde se vende) de Mercadona. Su relación calidad-precio es difícil de batir, y eso, unido a su sabor, lo ha convertido en una opción muy valorada por los clientes.

Te recomendamos entonces que no esperes, ya que seguro que en pocos días se va a agotar. No sería la primera vez que un producto tan bien recibido desaparece temporalmente de los estantes de Mercadona por la alta demanda. Y es que, cuando algo está bueno, es asequible y tiene ese punto nostálgico que conecta con nuestros recuerdos, no tarda en convertirse en un fenómeno. Si eres amante del dulce, de los sabores de siempre y de esos pequeños placeres que alegran el día, este bollo es para ti. Llévate una bandeja a casa, disfruta sin prisas y entiende por qué tanta gente habla de él. A veces, los grandes aciertos están en los detalles más simples… y en este caso, también en la crema.