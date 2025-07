Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Struff: horario y dónde ver en directo online gratis y por TV en vivo el partido de Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en Wimbledon 2025 y después de haber eliminado a Fognini y Tarvet se tendrá que ver las caras con Struff en la tercera ronda de este Grand Slam. El murciano afrontará un encuentro complicado, pero entre ceja y ceja tiene conquistar este torneo por tercera vez consecutiva. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro del joven tenista de El Palmar.

A qué hora juega Alcaraz contra Struff en Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de un Wimbledon 2025 que está siendo, sin duda, apasionante. El murciano se tendrá que enfrentar a Struff para buscar un billete para la siguiente fase después de haberse cargado en tres sets a Oliver Tarvet en tres sets (6-1, 6-4 y 6-4). El de El Palmar no tuvo un día cómodo y pudo haber pagado el cansancio del exigente debut que tuvo frente a Fabio Fognini, contra el que lo pasó mal en varios momentos del partidazo que se marchó y se decidió en el quinto set (7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1). Eso sí, Carlitos sigue vivo y continúa persiguiendo ese objetivo de ganar este Grand Slam londinense por tercer año consecutivo, algo que no será fácil visto lo visto, ya que muchos de los favoritos han ido cayendo eliminados, aunque eso también allana el camino al número 2 del ranking de la ATP. Y es que Zverev, Medvedev, Holger Rune o Tsitsipas se han despedido ya de este torneo que se está jugando en el All England Club.

Carlos Alcaraz ha conseguido ganar las dos últimas ediciones de Wimbledon y el año pasado logró superar a un Manolo Santana que conquistó el Grand Slam en una ocasión e igualar a Rafa Nadal. Ahora, en este 2025, el joven tenista de El Palmar espera poder levantar el título y superar así al de Manacor, una de las mayores leyendas de este deporte.

La ATP ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Struff que corresponde a la tercera ronda de Wimbledon 2025 para este viernes 4 julio. La organización ha anunciado que el choque comenzará no antes de las 16:10 horas, una menos en las Islas Canarias. El choque se disputará en la pista central del All England Club y el murciano afrontará un encuentro muy complicado.

Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en Wimbledon 2025

Este 2025 está siendo muy positivo para Carlos Alcaraz. Es cierto que acumula varios tropiezos dolorosos como los que ha sufrido en cuartos de final del Open de Australia frente a Novak Djokovic, en semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami o en la final del Trofeo Conde de Godó. Todo eso queda atrás ya y en el recuerdo brillan sus triunfos en Róterdam, Montecarlo, Roma, el más reciente en Queen’s y el más destacado en Roland Garros. Ahora todo puede seguir mejorando si logra morder el metal en Wimbledon.

Este Carlos Alcaraz – Struff correspondiente al partido de tercera ronda de Wimbledon 2025 se jugará este viernes 4 de julio. Estos dos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones y la primera de ellas, en 2021, cayó del lado del alemán, pero las tres siguientes fueron para el murciano. Carlitos se impuso al germano en 2022 en Wimbledon, y, tanto en 2030 como en el 2024, en el Mutua Madrid Open.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en Wimbledon 2025

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes partidos que se disputen en las instalaciones del All England Club. Este Carlos Alcaraz – Struff de tercera ronda de Wimbledon 2025 se podrá ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos necesita un suscripción para poder verlo por esta vía.

Además, todos los seguidores del tenista de El Palmar y los amantes de este deporte podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Struff de tercera ronda de Wimbledon 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder cómodamente a la página web de este medio de pago. En esta ocasión no estará disponible la aplicación de Tennis TV, ya que tiene todos los derechos de los torneos de la ATP, salvo de los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que esté ocurriendo en este histórico y apasionante Grand Slam. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Struff de tercera ronda de Wimbledon 2025 y una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el All England Club.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Struff de Wimbledon 2025

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión este emocionante Carlos Alcaraz – Struff de tercera ronda de Wimbledon 2025 lo podrán escuchar por la radio. Emisoras de nivel nacional como Radio Marca, Cope, Onda Cero o la Ser harán conexiones con el All England Club para contar lo que esté sucediendo en el encuentro que disputará el vigente campeón de este Grand Slam.