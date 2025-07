Cambio en la vida de Rocío Flores por esta dura decisión personal: «He querido llevarlo en la intimidad»

El juicio contra La Fábrica de la Tele ha reabierto heridas en la familia Flores. El inesperado cara a cara entre Rocío Flores y su madre ha supuesto un antes y un después en la vida de la joven, que ha optado por tomar distancia y protegerse emocionalmente. Por eso, horas después del encuentro judicial, la hija de Antonio David ha compartido un mensaje que confirma un cambio profundo en su actitud: «He querido llevarlo en la intimidad». Ha decido no contar nada al respecto, pero quiere que todo el mundo sepa su postura.

El pasado 23 de junio, Rocío Flores y Rocío Carrasco se vieron por primera vez desde 2020. La escena no ocurrió en un entorno familiar ni privado, sino en los juzgados, en el marco de un juicio especialmente delicado que ha vuelto a ponerlas en el centro del foco mediático.

Ambas fueron citadas como testigos en el proceso legal impulsado por la joven contra la productora responsable del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. La denuncia, centrada en la exposición pública de episodios íntimos cuando aún era menor de edad, ha reavivado un conflicto que parecía ya sellado por el silencio. A su llegada al tribunal, ni madre ni hija quisieron dar demasiadas explicaciones. Rocío Carrasco optó por una respuesta evasiva, mientras que su hija, mucho más afectada, dejó entrever que no se encontraba bien. Visiblemente emocionada, ha escrito: «Siempre ha querido llevarlo en la intimidad».

El comunicado de Rocío Flores

Poco después de ese encuentro en los juzgados, Rocío Flores publicó un texto en sus redes sociales con el que quiso hacer partícipes a sus seguidores de su estado emocional. Lejos del tono combativo de otras etapas, esta vez se mostró más serena, reconociendo que había vivido días muy duros y que necesitaba recuperar su rutina.

«De vuelta a casa después de haber pasado unos días muy difíciles para mí», escribió. Un mensaje breve, pero cargado de sentido, que marca un cambio importante en su discurso público. La joven ha dejado atrás los posicionamientos frontales y ahora busca paz y estabilidad en su entorno más cercano.

Acompañada por su novio, Manuel Bedmar, y su perrita Roma, Rocío ha optado por refugiarse en su casa de Málaga, donde parece haber encontrado el espacio necesario para recomponerse. Su publicación deja claro que, aunque el desgaste emocional ha sido notable, tiene intención de pasar página.

Los detalles del polémico juicio

El juicio no se limita a un enfrentamiento entre una familia rota. Lo que está en juego es la privacidad de una persona que, siendo menor de edad, se vio involucrada en un relato televisado con enorme repercusión. Rocío Flores sostiene que en ese documental se vulneraron derechos fundamentales, al tratarse de hechos íntimos que fueron difundidos en horario de máxima audiencia.

Ese es el motivo por el cual ha decidido dar el paso y acudir a los tribunales. Su aparición como testigo no fue sencilla y la presión mediática no ha hecho más que aumentar. En ese contexto, su declaración pública sobre la intimidad cobra aún más peso. Lo que empezó como un proceso legal se ha convertido en un episodio de gran carga emocional, especialmente por la presencia de su madre, con quien no mantenía relación desde hace años. Por eso, su reacción posterior se entiende como una necesidad de cerrar filas y protegerse de los medios.

Mientras Rocío Flores intentaba recomponerse del juicio, su padre también reaparecía públicamente. Antonio David Flores confirmó a través de su canal de YouTube que va a solicitar a Rocío Carrasco 120.000 euros en concepto de costas procesales. La razón es que ha sido absuelto del delito de alzamiento de bienes por el que había sido denunciado.

Antonio David Flores rompe su silencio

Antonio David Flores ha relatado cómo el caso se fue desmontando en distintas instancias judiciales. Según explicó, el fiscal terminó retirando la acusación y apoyando su absolución. Esta situación ha llevado a su defensa a reclamar una compensación económica tras años de batalla judicial.

Pero lo que más llamó la atención fue el tono en el que Antonio David se refirió al dolor de su hija. «He visto sufrir, pasarlo mal y llorar a mi hija», declaró con contundencia. Sus palabras refuerzan la idea de que lo vivido por Rocío Flores en los últimos días ha sido especialmente difícil de sobrellevar.

Aunque su entorno sigue generando titulares, Rocío Flores ha optado por una estrategia distinta. Quiere mantenerse alejada del escándalo y centrarse en reconstruir su bienestar personal. Lo ha demostrado con su mensaje en redes y con su presencia, cada vez más escasa, en actos públicos.

La joven, que en otros momentos fue muy activa como colaboradora, ahora prefiere el anonimato y el refugio de los suyos. A pesar de haber estado al límite emocional tras el juicio, ha conseguido conectarse con una versión más calmada de sí misma. Con el foco mediático aún muy pendiente de ella, Rocío ha marcado su línea roja: lo que afecta a su vida privada quiere gestionarlo desde el silencio. Y su mensaje, claro y escueto, lo deja todo dicho: «He querido llevarlo en la intimidad».