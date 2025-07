Multas de 30.000 euros confirmadas por la Guardia Civil si llevas esto en tu cartera

Hoy en día, muchas personas prefieren dejar la cartera en casa y usar únicamente el teléfono móvil para realizar pagos o identificarse, pero todavía hay quienes siguen llevando consigo tarjetas, dinero en efectivo y documentación. Dentro de esos objetos que metemos en el bolsillo casi sin pensar, puede esconderse un utensilio que la Guardia Civil ha calificado de extremadamente peligroso. Se trata de una herramienta disfrazada de tarjeta, pero que puede transformarse en un arma blanca, y tenerla sin autorización puede suponer una multa de hasta 30.000 euros.

Esta herramienta, conocida coloquialmente como «tarjeta cuchillo», está diseñada para pasar desapercibido. Tiene el mismo tamaño que una tarjeta bancaria y, a simple vista, nadie imaginaría que en su interior esconde una hoja afilada capaz de causar graves heridas. Su mecanismo permite convertirla rápidamente en un arma blanca funcional, lo que la hace muy peligrosa.

La Guardia Civil alerta sobre esta ‘tarjeta’

Aunque para algunos puede parecer un simple artilugio, su posesión está penada por ley. De acuerdo con el Reglamento de Armas vigente en España (Real Decreto 137/1993), este tipo de utensilios están prohibidos y forman parte del listado de armas no autorizadas. La tenencia, transporte, compraventa o uso de estas tarjetas cuchillo puede acarrear multas que oscilan entre los 601 euros y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia o no.

En redes sociales, la Guardia Civil ha compartido en más de una ocasión vídeos informativos donde se advierte del peligro que supone llevar este tipo de «tarjetas» encima. Uno de esos mensajes era claro: «Si vas a salir esta noche, deja estas «tarjetas» en casa. Que sepas que llevarla te puede suponer hasta 30.000 euros de multa».

La legislación española sobre armas es una de las más detalladas y estrictas de Europa. Su objetivo es garantizar la seguridad pública y evitar que objetos potencialmente peligrosos circulen libremente entre la ciudadanía. El artículo 4 del Reglamento de Armas menciona expresamente la prohibición de cualquier tipo de arma blanca que simule ser otro objeto cotidiano, como puede ser una tarjeta de crédito, un bastón o incluso un bolígrafo.

Además de las «tarjetas cuchillo», existen otros objetos igualmente camuflados que también están vetados por la normativa. Algunos ejemplos incluyen los bastones-estoque, los paraguas con filo, las plumas convertibles en dagas y otros utensilios que pueden parecer inocuos pero cuya finalidad es claramente ofensiva.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la Guardia Civil es precisamente la falta de conciencia por parte de la población. Muchas personas desconocen que este tipo de objetos están prohibidos y piensan que, al no ser armas de fuego o navajas convencionales, no infringen ninguna ley. Sin embargo, la normativa no deja lugar a dudas. La fabricación, importación, tenencia y uso de armas camufladas está terminantemente prohibida.

También hay que tener en cuenta que el simple hecho de portar uno de estos objetos no requiere que se use para que se aplique la sanción. Es decir, no es necesario que la persona haya agredido a alguien o haya hecho un uso explícito del arma: el mero hecho de llevarla ya constituye una infracción administrativa grave.

Por otra parte, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como «Ley Mordaza», contempla sanciones elevadas para aquellos que porten objetos prohibidos. Esta ley establece multas de hasta 30.000 euros para infracciones graves relacionadas con la seguridad ciudadana.

Más allá de las armas camufladas, también se encuentran en la lista negra otros tipos de armas blancas, como navajas automáticas, cuchillos de hoja superior a 11 centímetros, sprays de defensa personal no autorizados, defensas eléctricas y municiones especiales como las de punta hueca o perforantes. Incluso las imitaciones de armas de fuego están reguladas: si se parecen demasiado a una pistola real y pueden inducir a error a un agente o a otra persona, están prohibidas, salvo que se utilicen exclusivamente para decoración o coleccionismo, y se registren adecuadamente.

Cabe destacar que este tipo de normativa no es exclusiva de España. En muchos países europeos está prohibida la tenencia de armas camufladas. En Reino Unido, por ejemplo, llevar una tarjeta cuchillo puede ser considerado delito penal y conllevar penas de prisión. En Alemania, las restricciones también son muy claras y las sanciones son equivalentes.

En conclusión, portar una tarjeta que se transforma en cuchillo puede parecer inofensivo, pero la ley la considera un arma prohibida y su posesión en lugares públicos conlleva sanciones graves, ya que representa un riesgo para la seguridad y puede implicar multas de hasta 30.000 euros. Por ello, es fundamental revisar lo que llevamos encima antes de salir de casa y asegurarnos de no infringir la normativa. No se trata sólo de evitar sanciones, sino de actuar con responsabilidad.