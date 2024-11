Batido de plátano y espinacas: el desayuno perfecto para los más pequeños

Un batido de plátano y espinacas combina dos alimentos que tienen diferente recepción entre los niños: no es común encontrar a un niño al que no le gusten los plátanos, pero en cambio es casi legendaria la aversión entre los más pequeños a las espinacas, a pesar de esfuerzos históricos y culturales como los que llevaron a la creación de Popeye. Con esta receta, el sabor del plátano sirve para encubrir el toque amargo de la espinaca y aprovechar así sus nutrientes, al tiempo que contribuye a que los niños cambien de opinión sobre esta valiosa hortaliza.

El plátano es una rica fuente de carbohidratos, por lo que puede proporcionar al niño buena parte de la energía que va a necesitar hasta la siguiente comida; es rico también en vitaminas B6 y C, que mantienen fuerte su sistema inmunitario y reducen la sensación de fatiga y cansancio, y contiene también vitaminas E y K. El plátano, además, contiene potasio y distintas clases de fibra que contribuyen a un buen funcionamiento del sistema digestivo.

Por su parte, las espinacas también son ricas en vitamina A, muy importante para la salud ocular, y en vitaminas B, C y E, así como en minerales como potasio, manganeso, magnesio y hierro. Es excelente para combatir anemias y prevenir enfermedades cardiovasculares. A estos beneficios hay que agregar los del zumo de limón (vitamina C, minerales como potasio, antibióticos naturales, fortalecimiento del sistema inmunitario, etc.) y los de la leche: calcio y vitamina D, que ayudan a mantener huesos y dientes fuertes;. También vitaminas B1, B2 y B12, proteínas y minerales como fósforo y zinc. Por estas razones, se puede considerar este batido de plátano y espinacas como un desayuno completo.

Ingredientes:

1 plátano

1 taza de espinacas

2 limones

1 ½ taza de leche

½ cucharadita de azúcar

Cómo preparar este batido de plátano y espinaca:

Cortar el plátano en rodajas, colocar en un recipiente cerrado y meter en el congelador la noche anterior. Lavar y cortar las hojas de espinaca, y poner en el vaso de la licuadora o en el procesador de alimentos. Agregar el plátano congelado; exprimir el zumo de los limones e incorporar la leche y el azúcar, u otro endulzante natural. A la hora de elegir los plátanos, es importante adquirir frutas que tengan marcado el sabor. En cuanto al punto de madurez, para esta receta podemos usar esos plátanos que se nos han quedado un poco maduros en casa. Procesar todo y servir. Se puede rallar la piel del limón y espolvorear por encima.

Información nutricional: 405 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Desayuno

Prepara este delicioso batido de plátano y espinaca como parte de un desayuno perfecto para los más pequeños, e incorpora también otras frutas en estas preparaciones, como manzanas y naranjas, o ingredientes como yogur en vez de leche.