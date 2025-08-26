Arroz caldoso de pollo al estilo Arguiñano: receta fácil y sabrosa

Hay platos que tienen el poder de reunir a la familia alrededor de la mesa, y el arroz caldoso de pollo es uno de ellos. No es complicado, no lleva ingredientes raros y, además, sabe a tradición. Inspirado en la forma sencilla y campechana de cocinar de Karlos Arguiñano, este plato resulta perfecto tanto para un domingo con calma como para una comida entre semana en la que apetece algo reconfortante. Lo bueno es que no hace falta ser un experto para lograr un arroz sabroso y con la textura caldosa que lo caracteriza: jugoso, aromático y lleno de color.

Ingredientes (4 raciones)

300 g de arroz redondo

600 g de pollo en trozos (mejor muslos o contramuslos, quedan más tiernos)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo mediano

1 tomate maduro rallado

150 g de judías verdes planas

100 g de guisantes (pueden ser congelados sin problema)

1,2 litros de caldo de pollo (casero, si es posible)

1 hoja de laurel

½ cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán o, en su defecto, un poquito de colorante

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Perejil fresco picado

Cómo se hace paso a paso

Dorar el pollo.

Pon una cazuela ancha al fuego con el aceite de oliva. Cuando esté caliente, añade el pollo ya salpimentado. No tengas prisa: deja que se dore bien por todas partes. Esto es lo que dará un sabor profundo al caldo. Retíralo y resérvalo. Sofrito de base.

En ese mismo aceite, añade la cebolla y el ajo bien picados. Cuando estén pochados, suma el pimiento rojo en tiras y deja que se cocine unos minutos. Tomate y pimentón.

Agrega el tomate rallado y espera a que pierda el agua. Luego, incorpora el pimentón dulce, remueve un instante y enseguida añade el pollo de nuevo para que no se queme. El caldo y las verduras.

Añade el caldo caliente, las judías troceadas, los guisantes, la hoja de laurel y el azafrán. Deja hervir todo junto unos 10 minutos para que los sabores se integren. El momento del arroz.

Vierte el arroz en la cazuela, remueve una sola vez para repartirlo y cocina a fuego medio-alto los primeros 8 minutos. Después, baja un poco la intensidad y deja que siga cociendo otros 10 o 12 minutos, hasta que el grano esté en su punto. Reposo y toque final.

Apaga el fuego, tapa la cazuela y deja reposar dos minutos. Espolvorea con perejil fresco y sirve en platos hondos, con ese caldito que pide cuchara.

Trucos y consejos

Si tienes tiempo, prepara un caldo casero con las carcasas del pollo, cebolla, zanahoria y un poco de apio: marcará la diferencia.

Un chorrito de vino blanco en el sofrito le da un aroma estupendo.

Recuerda: para que el arroz quede caldoso, la proporción ideal es 3,5 o 4 partes de caldo por cada parte de arroz.

Calorías aproximadas

Pollo (600 g): 1.320 kcal

Arroz (300 g): 1.050 kcal

Aceite de oliva (4 cucharadas): 540 kcal

Verduras: 200 kcal

Caldo y condimentos: 40 kcal

Total: 3.150 kcal (unas 790 por ración).

Este arroz caldoso de pollo es pura cocina casera: sencillo, sabroso y con ese puntito hogareño que tanto gusta. No hace falta complicarse; con buenos ingredientes y un poco de mimo se consigue un plato de diez.