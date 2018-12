El centollo es el rey del mar, un marisco fino y delicado que llegará a cualquier mesa navideña dispuesto a triunfar. Toma nota de cómo prepararlo para que brille con luz propia.

La receta de centollo es perfecta para traer a nuestra mesa navideña un marisco considerado por muchos el rey del mar. A este ingrediente no le faltará casi ningún complemento para quedar impresionante. A veces, estos mariscos tan atípicos, que no solemos cocinar habitualmente, pueden llegar a asustarnos. Su preparación no es distinta de los demás, simplemente deberemos prestar especial atención a algunas pautas como el peso del ejemplar que será el que marque el tiempo de cocción. Mimar este centollo nos permitirá traerlo a la mesa con todo su sabor y alegría. Toma nota de una de las mejores recetas de centollo que pueda existir, fácil y con un resultado espectacular.

Ingredientes:

1 centollo

2 hojas de laurel

Sal

Agua

1 vaso de albariño o ribeiro

Cómo preparar centollo