La tarta tatin de higos con queso mascarpone es una reinterpretación sencilla y elegante del clásico francés. Los higos, con su dulzura suave y su textura jugosa, se funden con un caramelo dorado y una base de hojaldre crujiente. El toque final, una crema de mascarpone aromatizada con miel y ralladura de limón, aporta frescura y equilibrio. Es un postre ideal para cerrar una comida especial o para disfrutar en una tarde tranquila de otoño.

Ingredientes para seis porciones

10 o 12 higos frescos medianos (unos 500 gramos)

100 gramos de azúcar

40 gramos de mantequilla

1 lámina de hojaldre (aproximadamente 250 gramos)

250 gramos de queso mascarpone

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de ralladura de limón

Una pizca de sal

Hojas de menta para decorar (opcional)

Preparación paso a paso

Preparar los higos

Lava los higos con cuidado, sécalos con papel absorbente y córtalos por la mitad. Si son grandes, puedes dividirlos en cuartos. Conviene mantener la piel para que conserven la forma durante la cocción. Hacer el caramelo

Coloca el azúcar en una sartén resistente al horno y caliéntala a fuego medio sin remover al principio. Cuando empiece a fundirse y adquiera un tono ámbar, añade la mantequilla y mezcla con suavidad hasta obtener un caramelo brillante y homogéneo. Si te apetece, puedes añadir unas gotas de zumo de limón para realzar el sabor. Cocinar los higos

Coloca los higos sobre el caramelo con la parte cortada hacia abajo. Cocina durante unos cinco minutos para que se impregnen bien. Retira la sartén del fuego y deja que se temple un poco. Colocar la masa

Extiende el hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada. Corta un círculo un poco mayor que la sartén y colócalo sobre los higos, metiendo los bordes hacia dentro con ayuda de una espátula. Pincha la superficie con un tenedor para que no se hinche demasiado al hornear. Hornear

Precalienta el horno a 190 grados y hornea la tarta durante unos 25 o 30 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente. Saca la sartén del horno y deja reposar unos minutos antes de desmoldar. Dar la vuelta a la tarta

Coloca un plato grande sobre la sartén y, con cuidado, inviértela de un solo movimiento. Es importante hacerlo mientras el caramelo aún está templado, para que los higos se mantengan enteros y brillantes. Preparar la crema de mascarpone

En un cuenco, mezcla el queso mascarpone con la miel, la vainilla, la ralladura de limón y una pizca de sal. Bate suavemente con unas varillas o una espátula hasta obtener una crema lisa y untuosa. No conviene batir en exceso para que conserve su textura natural. Montaje y presentación

Sirve la tarta tibia con una generosa cucharada de crema de mascarpone en cada porción. Añade unas hojas de menta o unos gajos de higo fresco para decorar. Si deseas un acabado más fino, espolvorea un poco de azúcar glas justo antes de servir.

Consejos útiles

Si los higos están muy maduros, reduce el tiempo de cocción inicial para que no se deshagan. También puedes sustituir la mitad del mascarpone por yogur griego si buscas una versión más ligera. Otra opción interesante es combinar higos con ciruelas o peras para aportar matices de sabor.

Resultado

El resultado es una tarta dorada, aromática y delicada. Los higos se vuelven melosos al contacto con el caramelo, y el hojaldre aporta un contraste crujiente. La crema de mascarpone, suave y ligeramente ácida, equilibra el conjunto y lo convierte en un postre que deja una impresión duradera sin resultar empalagoso.