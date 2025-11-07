Tarta de mandarina de Eva Arguiñano: postre cítrico y esponjoso

Entre los muchos postres que ha preparado Eva Arguiñano, hay uno que siempre conquista por su sencillez y frescura: la tarta de mandarina. Es uno de esos dulces que parecen modestos, pero que logran quedarse en la memoria por su aroma suave, su textura esponjosa y ese sabor a fruta recién exprimida que alegra cualquier sobremesa. Perfecta para quienes disfrutan de los postres ligeros y con un toque cítrico, esta receta demuestra que lo casero, cuando se hace con cariño, tiene un encanto difícil de igualar.

Eva, con su estilo amable y cercano, ha enseñado una y otra vez que la repostería no tiene por qué ser complicada. Su tarta de mandarina es prueba de ello: ingredientes simples, pasos claros y un resultado que sorprende por su delicadeza. Es un postre que funciona tanto para un domingo familiar como para una comida especial, o incluso para esos días en que apetece algo dulce sin pasarse de pesado.

Beneficios de la mandarina

La mandarina es una fruta fresca, aromática y llena de beneficios. Su aporte de vitamina C ayuda a reforzar las defensas y a mantener el organismo protegido, especialmente en épocas de frío. Además, contiene fibra y agua, que favorecen la digestión y la hidratación. Sus antioxidantes naturales, como los flavonoides y el betacaroteno, contribuyen a cuidar la piel y retrasar el envejecimiento celular. Es ligera, baja en calorías y su dulzor natural la hace perfecta para picar entre horas. También se asocia con una mejor salud del corazón, al ayudar a equilibrar el colesterol y la presión arterial.

Ingredientes

La base se prepara con una mezcla de huevos, azúcar, harina y aceite suave o mantequilla fundida, batidos hasta conseguir una masa aireada. La diferencia está en el zumo natural de mandarina, que aporta frescura, y en la ralladura fina de su piel, que intensifica el aroma y deja un sabor ligeramente perfumado. Algunas versiones incorporan un toque de yogur o nata para darle una textura más húmeda y tierna.

Trucos

El secreto está en respetar los tiempos: batir bien para que la masa quede ligera y hornear a temperatura media hasta que el bizcocho esté dorado, pero aún jugoso. Al sacarlo del horno, se puede dejar tal cual, con un toque de azúcar glas, o cubrirlo con una gelatina ligera de mandarina que le dé brillo y potencie su sabor. Ese contraste entre lo dulce y lo ácido es lo que la hace tan especial.

Otra de las virtudes de esta tarta es su versatilidad. Se puede servir fría, templada o a temperatura ambiente, acompañada de nata, helado o unos gajos de mandarina fresca. Además, aguanta bien de un día para otro, así que es perfecta para preparar con antelación sin que pierda textura ni sabor.

En definitiva, esta tarta es un homenaje al sabor fresco de la mandarina y al espíritu alegre de la repostería de Eva: postres hechos con ingredientes reales, fáciles de disfrutar y, sobre todo, con mucho corazón.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45–50 minutos (15 minutos de elaboración + 30–35 minutos de horneado).

Porciones: 8 a 10 raciones medianas.

Información nutricional (por porción):

Calorías: aproximadamente 230–260 kcal por porción.

Proteínas: 5 g

Grasas: 10–12 g

Hidratos de carbono: 30–35 g

Azúcares naturales: 18–20 g

Fibra: 1–2 g

Tipo de cocina: Repostería casera española (inspiración mediterránea).

Tipo de comida: Postre o merienda.