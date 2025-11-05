Tarta de cumpleaños de Eva Arguiñano: receta fácil y deliciosa

No hay celebración más dulce que un cumpleaños con una tarta hecha en casa. Prepararla es mucho más que seguir una receta: es una forma de demostrar cariño y crear un recuerdo compartido. El olor del bizcocho al hornearse, la textura de la crema y los colores del decorado hacen de este postre el centro de cualquier fiesta. Esta versión clásica esponjosa y cremosa combina sabores suaves que encantan a todos y se adapta fácilmente a distintos gustos, ya sea con frutas, chocolate o un toque de mermelada.

El encanto de una buena tarta casera está en el equilibrio: que el bizcocho quede ligero, el relleno sea fresco y el conjunto no resulte empalagoso. Con esta guía podrás lograr una tarta vistosa, sabrosa y con una presentación digna de pastelería, sin complicarte demasiado en el proceso. Solo necesitas ingredientes frescos, un poco de paciencia y muchas ganas de celebrar.

Ingredientes

Para el bizcocho:

3 tazas de harina de trigo tamizada

2 tazas de azúcar

1 taza de mantequilla sin sal (a temperatura ambiente)

1 taza de leche entera

4 huevos grandes

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

Para el relleno y la cobertura:

400 ml de nata para montar (crema para batir)

200 g de queso crema

150 g de azúcar glas

1 cucharadita de vainilla

Frutas frescas o mermelada (opcional)

Virutas de chocolate, confites o frutas para decorar

Modo de preparación paso a paso

Prepara el horno y los moldes.

Calienta el horno a 180 grados. Engrasa dos moldes redondos de unos 22 centímetros y cúbrelos con papel vegetal para evitar que la masa se pegue. Mezcla los ingredientes secos.

En un cuenco amplio, combina la harina, el polvo de hornear y la sal. Remueve con una cuchara hasta que quede una mezcla uniforme. Bate la mantequilla con el azúcar.

En otro bol, bate la mantequilla con el azúcar hasta que quede una crema clara y esponjosa. Este paso es fundamental para que el bizcocho tenga una textura ligera. Añade los huevos y la vainilla.

Incorpora los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Luego añade la vainilla y mezcla hasta que la masa tenga un color suave y homogéneo. Agrega la leche y la harina.

Ve alternando la harina con la leche, en tres partes, comenzando y terminando con la harina. Hazlo con movimientos suaves o a velocidad baja para mantener el aire en la mezcla. Hornea el bizcocho.

Vierte la masa en los moldes y hornea durante unos 30 o 35 minutos. Estará listo cuando al pinchar con un palillo salga limpio. Deja reposar diez minutos, desmolda y enfría sobre una rejilla. Prepara el relleno y la cobertura.

Bate la nata bien fría hasta que forme picos suaves. Añade el queso crema, el azúcar glas y la vainilla. Continúa batiendo hasta obtener una crema firme. Guarda en el frigorífico hasta el montaje. Monta la tarta.

Coloca una capa de bizcocho sobre una base. Extiende una parte del relleno y, si quieres, añade fruta o un poco de mermelada. Cubre con la otra capa y reparte la crema restante por encima y los lados. Decora.

Deja volar tu imaginación. Puedes usar frutas frescas, virutas de chocolate o pequeños confites. Si prefieres una apariencia más firme, enfría la tarta una hora antes de servir.

Al final, lo que queda no es solo una tarta deliciosa, sino un momento compartido que se recordará con una sonrisa.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

Porciones: 10 a 12 raciones

Información nutricional: aproximadamente 3.200 kcal en total (unas 270 kcal por porción)

Tipo de cocina: Repostería tradicional

Tipo de comida: Postre de celebración