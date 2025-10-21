Salsa Mornay: receta clásica con toque cremoso y fácil de preparar

La salsa Mornay es una de esas preparaciones francesas que conquistan desde la primera cucharada. Es una versión más sabrosa y refinada de la tradicional salsa bechamel, perfecta para quienes buscan un punto extra de cremosidad y sabor. Su textura aterciopelada, combinada con el aroma del queso fundido, la convierte en el acompañamiento ideal para platos gratinados, pescados, verduras o incluso pastas. A pesar de su fama elegante, hacerla en casa es sorprendentemente sencillo. Con unos pocos ingredientes y un poco de paciencia, tendrás una salsa suave, brillante y deliciosa.

Ingredientes

500 ml de leche entera

40 g de mantequilla

40 g de harina de trigo

100 g de queso Gruyère rallado (puedes usar Emmental o Comté si prefieres)

1 yema de huevo (opcional, para darle más cremosidad)

Nuez moscada al gusto

Sal y pimienta blanca al gusto

Preparación paso a paso

Haz la base bechamel:

Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio, sin dejar que se queme. Añade la harina y mezcla con unas varillas durante un par de minutos, hasta que obtengas una pasta suave, ligeramente dorada. Ese es el roux, la base de muchas salsas clásicas. Incorpora la leche poco a poco:

Añade la leche caliente en pequeñas cantidades, removiendo constantemente para evitar grumos. Cocina a fuego medio-bajo durante unos 8 o 10 minutos, hasta que espese y tenga una textura cremosa y uniforme. Condimenta:

Agrega sal, una pizca de pimienta blanca y un toque de nuez moscada. Son detalles sutiles, pero marcan una gran diferencia en el sabor final. Añade el queso:

Reduce el fuego y ve incorporando el queso rallado poco a poco, mezclando hasta que se funda por completo. La salsa debe quedar lisa, brillante y con ese aroma irresistible del queso fundido. (Opcional) Enriquécela con yema:

Si quieres una versión más suave y cremosa, mezcla aparte una yema con un poco de la salsa caliente, y luego incorpórala al resto fuera del fuego, removiendo bien para que no se cuaje. Lista para servir:

Tu salsa Mornay está lista para realzar cualquier plato. Pruébala sobre coliflor gratinada, huevos al horno, salmón o incluso unos simples macarrones.

Consejos y variaciones

Tipo de queso : El Gruyère es el más clásico, pero también puedes probar con parmesano, cheddar o una mezcla de quesos.

: El Gruyère es el más clásico, pero también puedes probar con parmesano, cheddar o una mezcla de quesos. Textura más ligera : Sustituye una parte de la leche por caldo de pollo o vegetal.

: Sustituye una parte de la leche por caldo de pollo o vegetal. Versión sin gluten: Reemplaza la harina por maicena; el resultado será igual de cremoso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: Rinde aproximadamente para 4 personas

Tipo de cocina: Francesa

Tipo de comida: Salsa básica / acompañamiento

Información nutricional (por porción):

Calorías: 180 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 6 g

(Los valores son orientativos y dependen del tipo de queso o leche que utilices.)