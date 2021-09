El salami de chocolate es un postre de origen italiano o portugués que les encanta a los niños y no menos a los adultos, pero en su preparación se utilizan huevos crudos, los que muchas personas prefieren no consumir. Sin embargo, si has probado alguna vez este postre, difícilmente puedas resistir la tentación de disfrutarlo nuevamente, por lo cual puedes eliminar los huevos de la receta con esta versión. A los más pequeños de la casa les va a encantar el plato y pueden disfrutar también colaborando en su elaboración, lo que será un rato divertido cocinando en familia.

Este postre es tan querido en Italia que fue incluido en la P.A.T, la lista de productos tradicionales de la cocina italiana, aunque también tiene origen portugués y es típico de Lisboa. También es muy popular en Uruguay, donde tiene tantos nombres como adeptos: salami de chocolate, salame de chocolate, salamín de chocolate o salchichón de chocolate.

La forma cilíndrica del postre parece un salami y de ahí se ha tomado su nombre, pues se sirve en rodajas y el marrón del chocolate es similar a la carne, mientras que las galletitas dulces hacen las veces de la grasa del salami. También puedes hacerlo en forma de bolitas, como el brigadeiro brasileño, especialmente si no deseas esperar tantas horas hasta que se congele.

Ingredientes: