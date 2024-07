Recetas saludables y bajas en calorías para el verano: 8 ideas ligeras y nutritivas

El verano es una buena época del año para preparar recetas saludables y bajas en calorías, porque también es el período en el que la mayoría de las personas puede disfrutar de varios días de vacaciones y de tiempo para hacer ejercicios al aire libre. Asociar estos momentos con comidas ligeras y nutritivas contribuye a renovarse y a estar listo para enfrentar el resto del año.

Es importante recordar que comer saludable y ligero no significa renunciar a platos deliciosos, sino simplemente a prepararlos de manera tal que no perjudiquen la salud, no pierdan sus nutrientes y no tomen demasiado tiempo en su elaboración, como en las ideas para recetas saludables y bajas en calorías que se describen a continuación: ensalada caprese, galletas de plátano, coco y girasol, verduras estofadas, trufas de aguacate, crema fría de pepino y yogur, gazpacho, tortilla de brócoli y cuscús de coliflor.

Cómo preparar recetas saludables y bajas en calorías:

Ensalada caprese. Solo hace falta cortar un tomate en rebanadas, colocar encima rodajas de queso mozzarella, y adornar con hojas de albahaca. Por último, salpimentar y rociar con aceite de oliva. Galletas de plátano con coco y girasol. Se elaboran convirtiendo el plátano en puré y mezclando con coco rallado y pipas de girasol. El resto es moldear las galletas y hornear a baja temperatura durante 50 minutos. Verduras estofadas sin grasas. Cortar en trozos pequeños zanahorias, champiñones, ajo, cebolla, judías verdes y tomate, salpimentar y cocinar en una cazuela con caldo de verduras y vino blanco. Receta original de trufas de aguacate. Hacer una pasta con esta fruta, chocolate negro sin azúcar, cacao y mantequilla. Cubrir las bolas de aguacate con el chocolate fundido y congelar por 45 minutos. Crema fría de pepino y yogur griego. Licuar y triturar estos dos ingredientes junto a un diente de ajo y cebolleta, decorar con hojas de menta y dejar un par de horas en la nevera. Gazpacho. Es otra receta ligera y saludable para el verano, y para el que solo hay que triturar tomates maduros junto con pepino, un diente de ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y un buen vinagre de vino. Tortilla de brócoli. Se elabora solo con claras de huevo. Mezclar estos ingredientes con leche, cúrcuma, pimentón dulce, sal y pimienta, y hornear para prescindir del aceite en la cocción. Cuscús de coliflor. Quitar el tallo de la coliflor y triturar el resto, agregar sal y cocinar al vapor durante 5 minutos; y antes de servir agregar zumo de limón y aceite de oliva.

Prepara estas deliciosas recetas saludables y bajas en calorías y convierte este verano en un período para reconciliarte con tu cuerpo y dar un nuevo impulso a tu salud sin dejar de comer rico.