El postre de manzana con canela, granada y mermelada constituye el cierre perfecto de una buena comida, aunque también se puede tomar como merienda. Es una receta que se puede preparar en poco más de diez minutos, para lo que solo necesitas una manzana, una granada, aroma de azahar, miel, vainilla en polvo, almendra y una mermelada de calabaza, canela y clavo. Lo mejor es que lo podemos elaborar en casa de una forma sencilla y práctica.

Strudel, tartas, pasteles, compotas, mermeladas, son solo algunos de los dulces y postres que pueden hacerse con esta maravillosa fruta, que además puede servir de acompañante cruda en cereales, gelatinas, yogur, y saborear su presencia en ensaladas dulces y saladas, y en platos con cerdo, pescado, pollo, pavo, ternera y un largo etc. La manzana es una fruta muy versátil y con muchas propiedades que justifican el célebre dicho: “una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”.

La manzana como postre proporciona una serie de beneficios. Por ejemplo, esta fruta tiene ácidos, como el tartárico y el málico, que permiten digerir mejor las grasas que acabamos de consumir. También posee un pigmento vegetal, la quercetina, que es un antioxidante y antiinflamatorio natural, que puede contribuir a matar células cancerosas, reducir la hinchazón, prevenir enfermedades cardiacas y regular el azúcar en la sangre.

La manzana además contiene un buen porcentaje de fibra y es rica en vitaminas del grupo B (B1, B2 y B6), vitamina C y minerales como fósforo, calcio y potasio. Y, por último, pero no menos importante, es una fruta deliciosa, por lo que no hay razones para no disfrutar de un postre de manzana con canela, granada y mermelada.

Ingredientes: