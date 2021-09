Si tienes en casa restos de un buen vino tinto seco, te recomendamos preparar una mermelada al vino tinto, con un toque de canela, para envasar y disfrutar durante todo el invierno. Esta es una receta sencilla que puedes preparar adecuando las proporciones del vino, según la cantidad que tengas disponible, pues no es necesario cocinarla en grandes proporciones. Aunque se suelen comprar las mermeladas en el mercado, siempre las cocinadas en casa tienen mayor encanto. Entre otras cosas porque se ha elegido las frutas que la componen. Por otra parte, esta técnica es una forma ideal de que tomen fruta los más pequeños de la casa. Si te gusta la mermelada de ciruelas, te encantará probar esta versión con vino y canela. Si bien tiene un alto contenido de azúcar, la mermelada de ciruelas con vino tinto es saludable, aporta vitaminas y minerales, especialmente vitamina C, vitamina B3 y un gran aporte de potasio y de calcio, así como de polifenoles y flavonoides, que abundan en un vino tinto de buena calidad. Cuando comienza el tiempo frío, es la época ideal para elaborar en casa mermeladas caseras y para probar nuevas versiones, con combinaciones diferentes. En este caso, la armonía del sabor de las ciruelas, con el vino y la canela, es completa, y la mermelada resultante tiene un excelente sabor. Ingredientes:

1 y ½ kilo de ciruelas

750 gramos de azúcar

200 mililitros de vino tinto seco

2 paquetes de azúcar de vainilla

1 cucharadita de canela

Preparación:

Lava las ciruelas, retira los carozos y córtalas en trozos pequeños, sin aplastarlas. En una cacerola, mezcla las ciruelas troceadas con el azúcar y el azúcar de vainilla. Cocina revolviendo constantemente durante 3 o 4 minutos. Retira del fuego, agrega la canela y el vino tinto. Remueve vigorosamente hasta homogeneizar. Envasa mientras está caliente, en frascos de vidrio con tapa hermética. Ciérralos bien y guarda en un sitio oscuro y aireado.

Si vas a consumir la mermelada de ciruelas y vino tinto en los próximos días, puedes guardarla en cualquier envase con tapa, en el refrigerador. Pero si has cocinado las proporciones completas y sabes que durará mucho tiempo, es conveniente que esterilices previamente los frascos. Para ello, puedes hervirlos o utilizar otros métodos caseros, como el de microondas. Si nunca has esterilizado frascos para mermelada, te recomendamos antes leer algunos consejos de envasado de conservas, para que no se eche a perder.

Deja tus comentarios sobre esta receta de mermelada, vino tinto y canela, así como tus consejos, tips o versiones de mermeladas de ciruela.

Pincha en los botones de las redes sociales y envía esta recomendación a tus amigos. Si les gusta la mermelada de ciruelas, querrán probar esta variante con vino y canela.