Merluza fresca o congelada: la OCU confirma cuál es mejor y muchos no esperaban la respuesta

La merluza es uno de los pescados más populares en la dieta mediterránea. Tanto fresca como congelada, su sabor suave y su textura delicada la hacen muy versátil para una amplia gama de recetas. Sin embargo, la decisión de optar por merluza congelada o fresca puede resultar confusa, especialmente cuando hay tantas opciones en el mercado. Por un lado, tenemos la conveniencia y precio de los productos ultracongelados; por el otro, la frescura de la merluza de la pescadería. Pero, ¿cuál es la mejor merluza según la OCU?

A nivel nutricional, tanto la merluza fresca como la congelada ofrecen grandes beneficios para la salud. Ambos tipos de merluza son pescados magros, lo que significa que contienen un bajo nivel de grasa, lo que los convierte en una excelente fuente de proteínas sin demasiadas calorías. Además, la merluza es rica en omega-3, un ácido graso esencial para la salud cardiovascular y cerebral, y contiene una gran variedad de vitaminas del grupo B, como B1, B2, B3, B9 y B12, que son esenciales para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. También son buenas fuentes de minerales como yodo, selenio y fósforo, que son fundamentales para el metabolismo y la salud ósea.

Ventajas de la merluza congelada según la OCU

Uno de los principales beneficios de la merluza congelada es su precio. En general, la merluza congelada es más barato que la fresca, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un pescado nutritivo pero no quieren gastar demasiado. Además del precio, la merluza congelada tiene otras ventajas. En primer lugar, el proceso de ultracongelación, que se realiza justo después de la captura del pescado, permite que se mantengan intactos la mayoría de sus nutrientes.

De esta forma, la merluza congelada conserva su valor nutricional, ya que el proceso de congelación detiene el deterioro de las vitaminas y minerales que contienen los pescados frescos. Como resultado, puede ser tan saludable como la fresca. Además, está disponible en porciones, lo que facilita la preparación de las comidas y evita el desperdicio de alimentos.

El análisis realizado por la OCU muestra que, en términos de calidad, la merluza congelada de ciertas marcas pueden ser casi tan buenas como las frescas. Además, los productos de algunas marcas blancas ofrecen una relación calidad-precio impresionante, permitiendo a los consumidores disfrutar de un pescado de buena calidad a un precio más bajo. De hecho, la diferencia entre la merluza congelada y la fresca a nivel nutricional y de sabor es mínima en la mayoría de los casos.

Consejos

Si decides optar por la merluza congelada, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta para asegurarte de elegir el mejor producto posible. En primer lugar, es importante verificar el etiquetado del producto, asegurándote de que se trata de merluza 100% pura, sin aditivos ni conservantes adicionales. También es esencial comprobar la fecha de caducidad y el origen del pescado, ya que la merluza congelada proveniente de zonas de pesca responsables y sostenibles suele ser de mayor calidad.

El aspecto del pescado también es un buen indicio de su calidad. Al seleccionar la merluza congelada, asegúrate de que los filetes o lomos estén bien formados, sin partes rotas o desflecadas. Además, el glaseado (la capa de agua congelada que protege al pescado) debe ser transparente y no excesivo, ya que un glaseado excesivo puede indicar un producto de menor calidad.

Merluza fresca y sus características

Aunque la merluza congelada tiene varias ventajas, la merluza fresca también tiene su propio valor y características. Es muy apreciada por su sabor más intenso y por la calidad de su carne. En el caso de las merluzas de pincho, que se pescan con anzuelo, la carne es especialmente firme y jugosa, lo que la hace ideal para ciertos tipos de preparaciones.

Sin embargo, la merluza fresca suele tener un precio más elevado debido a los costes asociados con la pesca, el transporte y la conservación. Además, no siempre es fácil encontrar merluza fresca que cumpla con los estándares de calidad. En algunos casos, el pescado fresco puede no estar tan fresco como parece, especialmente si no se mantiene en condiciones óptimas de refrigeración.

En conclusión, tanto la merluza fresca como la congelada son muy buenas opciones, pero la merluza congelada ofrece una ventaja considerable en términos de precio, conveniencia y disponibilidad durante todo el año. La merluza congelada, cuando se elige bien, puede ofrecer una calidad comparable a la de la fresca, sin sacrificar sus beneficios nutricionales. Sin embargo, si lo que buscas es una experiencia gastronómica de primer nivel, la merluza fresca, especialmente la de pincho, es la opción que deberías considerar.

Al final, la elección depende de tus preferencias personales, tu presupuesto y la forma en la que vas preparar la merluza. Ambos tipos pueden formar parte de una dieta saludable, y elegir entre uno u otro dependerá de tus necesidades y circunstancias individuales.