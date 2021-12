El colirroz con setas y gambas, también llamado falso risotto de setas y gambas, es un plato delicioso, nutritivo y muy fácil de preparar. La base y el encanto de esta preparación reside en el papel de la coliflor, que se hace pasar por arroz, y de allí lo de colirroz, o lo de falso risotto. El colirroz permite aprovechar los beneficios de esta planta haciéndolo pasar por arroz, lo que es perfecto si se tienen niños enemigos de esta verdura, como a menudo sucede. Con esta receta, que enmascara la textura original de la coliflor, los más pequeños de la casa no tendrán problemas en disfrutar del sabor y los nutrientes de esta hortaliza.

La coliflor es rica en fibra, vitamina C, vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B5 y B6), ácido fólico, así como minerales como potasio y fósforo. Tiene además propiedades diuréticas y se considera muy beneficiosa para aquellos que sufren de hipertensión. Por otro lado, las setas también aportan fibra, contienen elementos antioxidantes y aportan vitaminas A, B, C y D, además de aminoácidos esenciales.

Y las gambas no solo son extremadamente sabrosas, son ricas en antioxidantes como el selenio y la vitamina E, y contienen vitaminas B3, B12, D, E y K. Su contenido de zinc y selenio contribuye a fortalecer el sistema inmunológico. Este falso arroz comenzó a ponerse de moda no solamente por ser un modo de dar verdura a los niños sin que se den cuenta, sino por la posibilidad de reemplazar un ingrediente rico en hidratos de carbono, por otro que no tiene tanto, y además aporta al cuerpo muchos otros beneficios.

Ingredientes: