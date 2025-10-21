Carrilleras en salsa al estilo Karlos Arguiñano: tiernas, sabrosas y con mucho carácter
Carrilleras en salsa al estilo Karlos Arguiñano: una receta fácil, intensa y perfecta para lucirte en casa.
Las carrilleras en salsa son uno de esos platos que huelen a tradición, a cocina hecha con tiempo y cariño. Cuando la carne se deshace al tocarla con el tenedor y la salsa brilla sobre el plato, sabes que has acertado. Esta versión, inspirada en el estilo de Karlos Arguiñano, combina lo mejor de la cocina casera: ingredientes sencillos, una buena cocción lenta y el mimo de los guisos de siempre. Ideal para un domingo en familia o una comida especial sin complicarte demasiado.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Limpia y prepara la carne:
Retira el exceso de grasa o la telilla que cubre las carrilleras. Sazónalas con sal y pimienta, y pásalas por un poco de harina. Esto ayudará a que la salsa quede más espesa después.
- Dóralas bien:
Calienta un chorro generoso de aceite en una cazuela y marca las carrilleras por ambos lados hasta que se vean doradas. Sácalas y resérvalas. Este paso es clave: el color que consigues aquí se traduce en sabor.
- Haz el sofrito:
En la misma cazuela, añade la cebolla, las zanahorias, el pimiento y los ajos picados. Cocina a fuego medio unos 10-12 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y ligeramente caramelizadas. Agrega el tomate y deja que se cocine unos minutos más, removiendo de vez en cuando.
- Añade el vino:
Vierte el vino tinto y sube el fuego para que se evapore el alcohol. Deja que reduzca unos minutos hasta que el aroma sea más suave y concentrado.
- Cocina a fuego lento:
Devuelve las carrilleras a la cazuela, añade el caldo, el laurel y el tomillo. Tapa y deja cocinar a fuego bajo durante una hora y media o dos. El secreto está en la paciencia: la carne debe quedar tan tierna que se deshaga con la cuchara. Si usas olla rápida, bastará con 40 minutos.
- Tritura la salsa:
Retira la carne y pasa la salsa por la batidora hasta que quede suave y brillante. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de caldo o agua caliente.
- Mezcla y sirve:
Vuelve a colocar las carrilleras en la salsa y deja que reposen unos minutos para que se integren los sabores. Sírvelas calientes, acompañadas de puré de patatas, arroz blanco o patatas fritas.
Consejos al estilo Arguiñano
- El fuego lento manda: las prisas no son buenas para los guisos; el tiempo lo hace todo.
- Usa buen vino: uno que te guste beber. Es la base del sabor de la salsa.
- Toque maestro: una pizca de cacao puro o un trocito de chocolate negro al final potencia el sabor del vino y deja la salsa espectacular.
Tiempo de preparación: 2 horas y 15 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Tradicional / española
Tipo de comida: Plato principal
Información nutricional (por porción):
Calorías: 480 kcal
Proteínas: 38 g
Grasas: 26 g
Carbohidratos: 14 g