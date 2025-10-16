Canelones de pato confitado con bechamel de miso
Si te gusta la combinación de pasta con guisos de carne, no te pierdas estos canelones de pato confitado con bechamel de miso.
Canelones de carne caseros
Receta de canelones de la madre de los hermanos Roca
Receta de pato guisado
Los canelones de pato confitado con bechamel de miso son una receta pensada para disfrutar sin prisas. Es un plato de sabores profundos, con el punto salino y aromático del miso que realza la suavidad del pato. La pasta y el gratinado aportan ese contraste reconfortante que convierte un simple bocado en algo memorable. A continuación, se detalla la preparación paso a paso y el cálculo aproximado de las calorías totales.
Ingredientes (para cuatro personas)
Para los canelones:
Para la bechamel de miso:
- 40 g de mantequilla
- 40 g de harina de trigo
- 600 ml de leche entera
- 25 g de pasta de miso blanco
- Nuez moscada y pimienta blanca
Para el gratinado:
- 60 g de queso Gruyère rallado (también puede usarse Emmental o parmesano)
Preparación
- El relleno de pato.
Retira la piel y los huesos del pato confitado, y desmenuza la carne en hebras. Calienta el aceite en una sartén amplia y añade la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Deja que se pochen lentamente, sin prisa, hasta que la cebolla quede transparente.
- Sabor y vino.
Incorpora el pato a la sartén y remueve para que se mezcle bien con las verduras. Añade el vino tinto y deja que reduzca unos minutos, hasta que se evapore el alcohol. Sazona con sal, pimienta y una ramita de tomillo o romero. Cocina cinco minutos más y reserva fuera del fuego.
- La bechamel de miso.
En un cazo, derrite la mantequilla a fuego medio. Agrega la harina y remueve con unas varillas durante un par de minutos para eliminar el sabor crudo. Vierte la leche caliente poco a poco, sin dejar de batir, hasta conseguir una textura cremosa. Añade la pasta de miso y mezcla bien para que se disuelva. Ajusta el punto con pimienta blanca y un toque de nuez moscada.
- Formar los canelones.
Cuece las placas de pasta según las instrucciones del envase. Escúrrelas y extiéndelas sobre un paño limpio. Coloca una porción del relleno en cada una y enróllalas con cuidado. Dispón los canelones en una fuente de horno cubierta con una fina capa de bechamel.
- Cubrir y hornear.
Vierte el resto de la bechamel sobre los canelones y reparte el queso rallado por encima. Hornea a 200 grados durante unos veinte minutos, hasta que el gratinado esté dorado y burbujeante.
- Reposo y presentación.
Deja que los canelones reposen unos minutos antes de servir. Este pequeño descanso ayuda a que la bechamel se asiente y el plato conserve su forma. Acompaña con una ensalada de hojas verdes o con un puré ligero de calabaza.
Resultado
El plato final es cremoso, aromático y equilibrado. El pato aporta una textura melosa y un sabor profundo; el miso, por su parte, introduce una nota sutil de umami que transforma la bechamel tradicional en algo diferente. La combinación con la pasta y el gratinado genera un conjunto elegante y reconfortante, ideal para una comida especial o una cena cuidada.
Total aproximado: 2560 kcal
Por porción (4 personas): 640 kcal
Consejos
- Si deseas un sabor más marcado, utiliza miso rojo en lugar del blanco.
- Para una versión más ligera, emplea leche semidesnatada y reduce la cantidad de mantequilla.
- Puedes preparar los canelones con antelación y gratinarlos justo antes de servir.
Este plato es una fusión entre tradición y modernidad: combina la técnica clásica del confitado con la sutileza del miso, logrando un resultado equilibrado.