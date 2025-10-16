Los canelones de pato confitado con bechamel de miso son una receta pensada para disfrutar sin prisas. Es un plato de sabores profundos, con el punto salino y aromático del miso que realza la suavidad del pato. La pasta y el gratinado aportan ese contraste reconfortante que convierte un simple bocado en algo memorable. A continuación, se detalla la preparación paso a paso y el cálculo aproximado de las calorías totales.

Ingredientes (para cuatro personas)

Para los canelones:

12 placas de pasta para canelones (unos 120 g)

2 muslos de pato confitado (aproximadamente 400 g de carne limpia)

1 cebolla mediana (100 g)

1 diente de ajo

1 zanahoria pequeña (70 g)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (10 ml)

50 ml de vino tinto

Sal y pimienta negra al gusto

Una ramita de tomillo o romero

Para la bechamel de miso:

40 g de mantequilla

40 g de harina de trigo

600 ml de leche entera

25 g de pasta de miso blanco

Nuez moscada y pimienta blanca

Para el gratinado:

60 g de queso Gruyère rallado (también puede usarse Emmental o parmesano)

Preparación

El relleno de pato.

Retira la piel y los huesos del pato confitado, y desmenuza la carne en hebras. Calienta el aceite en una sartén amplia y añade la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Deja que se pochen lentamente, sin prisa, hasta que la cebolla quede transparente. Sabor y vino.

Incorpora el pato a la sartén y remueve para que se mezcle bien con las verduras. Añade el vino tinto y deja que reduzca unos minutos, hasta que se evapore el alcohol. Sazona con sal, pimienta y una ramita de tomillo o romero. Cocina cinco minutos más y reserva fuera del fuego. La bechamel de miso.

En un cazo, derrite la mantequilla a fuego medio. Agrega la harina y remueve con unas varillas durante un par de minutos para eliminar el sabor crudo. Vierte la leche caliente poco a poco, sin dejar de batir, hasta conseguir una textura cremosa. Añade la pasta de miso y mezcla bien para que se disuelva. Ajusta el punto con pimienta blanca y un toque de nuez moscada. Formar los canelones.

Cuece las placas de pasta según las instrucciones del envase. Escúrrelas y extiéndelas sobre un paño limpio. Coloca una porción del relleno en cada una y enróllalas con cuidado. Dispón los canelones en una fuente de horno cubierta con una fina capa de bechamel. Cubrir y hornear.

Vierte el resto de la bechamel sobre los canelones y reparte el queso rallado por encima. Hornea a 200 grados durante unos veinte minutos, hasta que el gratinado esté dorado y burbujeante. Reposo y presentación.

Deja que los canelones reposen unos minutos antes de servir. Este pequeño descanso ayuda a que la bechamel se asiente y el plato conserve su forma. Acompaña con una ensalada de hojas verdes o con un puré ligero de calabaza.

Resultado

El plato final es cremoso, aromático y equilibrado. El pato aporta una textura melosa y un sabor profundo; el miso, por su parte, introduce una nota sutil de umami que transforma la bechamel tradicional en algo diferente. La combinación con la pasta y el gratinado genera un conjunto elegante y reconfortante, ideal para una comida especial o una cena cuidada.

Total aproximado: 2560 kcal

Por porción (4 personas): 640 kcal

Consejos

Si deseas un sabor más marcado, utiliza miso rojo en lugar del blanco.

, emplea leche semidesnatada y reduce la cantidad de mantequilla. Puedes preparar los canelones con antelación y gratinarlos justo antes de servir.

Este plato es una fusión entre tradición y modernidad: combina la técnica clásica del confitado con la sutileza del miso, logrando un resultado equilibrado.