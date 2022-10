Estas deliciosas brochetas de pescado, aguacate y mango son excelentes para servir en una noche con amigos. Es una opción mucho más saludable para consumir pues los ingredientes son sumamente nutritivos. No solo podemos consumirlos en la cena también puede ser un delicioso almuerzo sencillo y rápido. Si no tenemos mucho tiempo para cocinar, pero queremos disfrutar de una rica comida, esta es una receta ideal. Lo mejor de esta receta es que se elabora con productos cien por cien naturales. Si no se tiene a mano pescado fresco, siempre cabe la opción de utilizar pescado congelado.

El atún es uno de los alimentos más nutritivos que existen. Es un pescado graso, aunque es una grasa rica en ácidos grasos omega 3. Gracias a sus beneficios ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos en la sangre, por lo que previene la arteroesclerosis. Retrasa el deterioro cognitivo, principalmente en pacientes con demencia y Alzheimer. Posee un alto contenido en proteínas que reparan las fibras musculares.

El aguacate también es un alimento lleno de beneficios y propiedades importantes. Es una fuente de vitamina C que previene la anemia y fortalece el sistema inmune. También protege las células de los daños causados por los radicales libres. Ayuda a producir el colágeno que favorece la cicatrización. Además, mejora la digestión y disminuye los riesgos de padecer enfermedades de los ojos como las cataratas.

Ingredientes: