Bizcocho con stevia: receta esponjosa sin azúcar y muy fácil de preparar

Hornear en casa es uno de esos rituales que, más allá de llenar la cocina de un olor embriagador, te conecta con el presente. A veces, por salud o simplemente por buscar alternativas, eliminamos el azúcar de nuestras recetas y caemos en el error de pensar que todo sabor y textura se pierden por el camino. Craso error. Solo necesitas entender que la stevia no es azúcar; no carameliza igual y no da el mismo cuerpo. Es pura química, y una vez que le pillas el truco, el resultado es fantástico.

Si alguna vez has probado la miga increíble de un Bizcocho de nata, sabrás exactamente del nivel de suavidad que hablamos. Reproducir esa sensación sin el aporte del azúcar refinado nos obliga a jugar un poco con los ingredientes húmedos, buscando ese equilibrio que mantenga la jugosidad intacta.

Ingredientes

Tres huevos grandes, a temperatura ambiente

150 gramos de harina de repostería; si quieres algo más denso y nutritivo, prueba con la de almendra.

50 gramos de mantequilla fundida o, si prefieres un matiz más mediterráneo, aceite de oliva suave.

120 ml de leche

Una gota generosa de esencia de vainilla

8 gramos de levadura química. Y

La setvia. Asegúrate de usar una versión para hornear y sigue las equivalencias del fabricante.

Un toque de sal

Cómo hacer bizcocho con stevia paso a paso

Pon el horno a 180°C. Mientras coge calor, bate los huevos con la stevia. Tómate tu tiempo. No es un batido de diez segundos; busca una crema blanca, densa, que casi se pueda masticar. Aquí está el secreto de la esponjosidad. A continuación, baja la velocidad y añade la grasa (mantequilla o aceite) y la vainilla. Ahora, la harina y la levadura. Tamízalas. Cuando las incorpores a la mezcla, hazlo con una espátula y movimientos envolventes. Vierte la masa en un molde engrasado y déjalo en el horno unos 30 o 35 minutos. El truco del palillo nunca falla: si sale limpio, está. Eso sí, resiste la tentación de abrir la puerta antes de tiempo o tu bizcocho bajará. Déjalo enfriar antes de desmoldarlo.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo del bizcocho sin azúcar es la sequedad. Mantén la calma y no te precipites al hornear. Otro consejo: si te gusta experimentar con bases diferentes y texturas algo más densas pero muy ricas, siempre puedes echarle un ojo a un Bizcocho de avena y yogur. Es un mundo fascinante, el de la repostería consciente.

Variantes de la receta

Aquí no hay límites. ¿Quieres un toque cítrico? Ralladura de limón fresco. ¿Algo más rotundo? Trocea unas nueces. Si prefieres un perfil más rústico, sustituye parte de la harina por copos de avena triturados, un poco al estilo de un Bizcocho de avena clásico. Incluso añadir unos cuantos frutos rojos frescos al final, antes de meter el molde al horno, da una jugosidad que te sorprenderá.

Con qué acompañar bizcocho con stevia

Un buen café, sin más, o ese té que te gusta tomar cuando cae la tarde. Si quieres elevarlo a postre, acompaña una porción con una cucharada de yogur griego o un poco de crema de almendras pura. La sencillez suele ser el camino más corto al éxito.

Cómo conservar bizcocho con stevia

Guárdalo en un recipiente hermético, lejos de humedades. Aguanta en condiciones perfectas un par de días, quizá tres. Si ves que hace calor, mételo en la nevera, pero sácalo un ratito antes de comerlo; el frío suele endurecer las grasas y queremos recuperar esa esponjosidad inicial.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos de trabajo manual.

Tiempo de horneado: 35 minutos, más o menos.

Porciones: Sale un bizcocho para 8 raciones.

Información nutricional: Unas 140 calorías por trozo; un postre bastante ligero.

Tipo de cocina: Repostería casera, sin complicaciones.

Tipo de comida: Perfecto para desayunos o cuando el cuerpo pide algo dulce.