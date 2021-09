En el día de Asturias los afortunados que puedan comer un cachopo en esta comunidad no tendrán que preocuparse de estos errores. Cuando nos ponemos manos a la obra en casa, imitando la grandeza de un tipo de cocina regional que se basa en la mejor materia prima posible, siempre hay algo que puede salir mal. Aunque parece una receta fácil, a simple viste, tiene más de un truco y secreto que hace que la carne, con el queso asturiano, el jamón y el exterior crujiente destaquen aún más. Toma nota de lo que no debes hacerle a un cachopo si quieres que quede bien.

Principales errores que estropean un cachopo casero

El jamón debe estar cortado lo más fino posible. Este ingrediente protagonista del relleno no debe estar cortado demasiado grueso. Si tienes una paleta de jamón o quieres aprovechar un producto que tienes en casa, no lo hagas. Busca una buena carnicería y pide que te corten la máquina, lo más fino posible el jamón. Aportará su sabor sin notarse demasiado, literalmente se fusionará en esta carne tan especial.

El queso asturiano es obligatorio para este plato. No uses un queso cualquiera para el cachopo, usa uno que sea de buena calidad y no esté duro. Buscamos un interior cremoso que literalmente se funda, si optas por un cachopo hecho con un queso duro, no terminará de fundirse y estropeará todo el esfuerzo realizado.

La zona de la cadera y de la barbilla son las mejores para un buen cachopo. No todos los filetes de ternera son iguales. Busca el asesoramiento de tu carnicería de referencia invierte en calidad y notarás la diferencia. Los profesionales saben muy bien qué tipo de carne es la mejor y la manera de usarla en cada uno de los platos.

El rebozado necesita reposo. Este consejo de especialistas se nota. Si el rebozado te suele quedar con trozos de pan rallado apelmazado es que no ha reposado. Empana el cachopo y deja que repose una media hora. Será la clave y el truco principal para que quede perfecto. El rebozado estará en su sitió será uniforme parecerá hecho por un profesional en casa.

El aceite para freír debe ser de buena calidad y estar limpio. No reutilices el aceite para un manjar como un cachopo. Usa un material de primera calidad y no caigas en la trampa de usar un aceite de girasol. Nuestro oro líquido, un buen aceite de oliva, será lo que acabe marcando la diferencia en todos los sentidos.