El año 2022 ha empezado con elecciones anticipadas en la comunidad de Castilla y León, quizás no serán las últimas, aunque las más esperadas las elecciones generales no llegarán hasta 2023. Quedan unos meses para empezar a pensar en un nuevo año electoral, aunque en nuestro país nunca se sabe qué puede pasar. España ha vivido su primera moción de censura y el ascenso del partido menos votado al poder casi sin esperarlo. No es de extrañar que este 2022 sea la antesala de nuevas elecciones autonómicas y quizás generales, aunque la fecha no esté marcada.

Las siguientes elecciones generales en España serán en 2023

En noviembre o diciembre de 2023 será la fecha esperada para vivir de nuevo unas Elecciones Generales en España. Antes de que termine este año será el momento de que el presidente del gobierno convoque elecciones. Después de unos meses complicados, de varias crisis y remodelaciones de gobierno todo es posible, un nuevo bache pondría de nuevo al gobierno central en la cuerda floja y quizás suponga un adelanto electoral.

De momento en 2022 nos esperan las elecciones en Andalucía que si nada lo impide se celebrarán a finales de este ciclo. Será la segunda comunidad que celebre elecciones después de Castilla y León que este febrero ha vivido un adelanto electoral totalmente inesperado. Tendremos que esperar un poco más para vivir el año electoral por excelencia en nuestro país, el 2023.

En este nuevo ciclo tendremos que ir a las urnas en varias ocasiones, hasta 3 veces depositaremos nuestro voto dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos residiendo. Se producirá en 2023 las elecciones que elegirán los alcaldes de todos los municipios de nuestro país. Un año de elecciones municipales que traerá consigo la primera batalla en las urnas de los partidos políticos en mayo de 2023.

A continuación, irán a las urnas en busca de la constitución de sus parlamentos autonómicos Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Madrid adelantó elecciones el año pasado, pero, volverá a repetir elecciones en 2023 tal como marca la ley.

El 2023 se cerrará, si nada sucede antes que lo impida, con las elecciones generales que darán por finalizado uno de los años electorales más intensos. De esta manera el mapa político de nuestro país puede cambiar por completo en unos pocos meses. Todo es posible tal como hemos visto en meses anteriores y en las elecciones anticipadas que se han ido produciendo en algunas comunidades autónomas.