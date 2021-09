Los niños suelen gastar mucha energía en el colegio, especialmente cuando salen al recreo y juegan con sus amigos. Es por eso por lo que es importante que cuenten con snacks saludables para esos momentos en los que tengan hambre y necesiten comer. Lo ideal es preparar nosotros mismos los snacks, pero no siempre disponemos del tiempo necesario para hacerlo, ¿no es cierto? Es por eso por lo que, en ocasiones, les ofrecemos productos que no son demasiado saludables por ir con prisas. Pero eso ya no será necesario gracias a los snacks de Mercadona.

El supermercado de Mercadona dispone de una gran variedad de productos para la vuelta al cole de los más pequeños, y lo mejor de todo es que son tan ricos que les encantará. ¿Quieres saber cuáles son los más recomendados? Pues te lo contamos a continuación.

Snacks de Mercadona para la vuelta al cole

Los triángulos de maíz con legumbres son una estupenda opción para los más pequeños ya que, aunque ellos pensarán que están comiendo una bolsa de patatas fritas, lo cierto es que estarán aportando a su organismo una gran cantidad de nutrientes al estar hechos con legumbres. Es cierto que siempre será mejor comer un plato de legumbres enteras, pero para ser un snack es bastante recomendable. Les encantará.

A todos los niños les encantan las galletas, es uno de los snacks que más consumen. Es cierto que las galletas que más suelen gustar son las de chocolate pero, ¿por qué no probar con las galletas de espelta de Mercadona? Tienen un sabor muy suave, por lo que seguro que les terminará gustando. Puedes añadir un poco de chocolate y juntar dos galletas para que sean más apetecibles.

Los smoothies son una muy buena opción para que los niños tomen las verduras y las frutas necesarias para todo el día. Es por eso por lo que en Mercadona encontraremos una gran variedad tanto de smoothies como de zumos saludables para todos los públicos. Existe una gran variedad de sabores, por lo que tan solo tendrás que ir probando para ver cuál es el que prefiere tu hijo.

En el caso de los zumos saludables, también encontramos algunas versiones con leches vegetales que seguro que les encanta a los más pequeños, ideal para la vuelta al cole y para dejar de lado los zumos ultraprocesados.

El kéfir es alimento que ha demostrado tener muchas propiedades y nutrientes idóneos para el organismo. Es por eso por lo que en Mercadona podemos encontrar diferentes opciones de kéfir para consumir, desde yogures hasta bebidas. Lo último son estos pequeños botes de kéfir de sabores perfectos para los más pequeños ya que, en un principio, el sabor natural del kéfir puede no gustarles demasiado.

Estas minibotellas, perfectas para llevarlas en la vuelta al cole, están disponible tanto al natural como con sabor a coco. También encontramos kéfir de otros sabores, como de mango, en otros formatos.

Estos son algunos de los snacks de Mercadona para la vuelta al cole, aunque no son los únicos. Tan solo tienes que echar una vistazo por tu Mercadona más habitual para encontrar los mejores productos para tu hijos.