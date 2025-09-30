El truco de un carnicero para conservar la carne fresca intacta en la nevera durante cinco días

Conservar la carne fresca intacta es algo que podemos conseguir con este truco de un carnicero que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para dar con un giro radical ante algunos detalles que serán esenciales. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede llegar a ser esencial en estos días en los que cada alimento cuenta y en especial si nos cuesta un buen dinero. Con una carne de ternera al alza, merece la pena disfrutarla como se merece.

Tenemos la gran suerte de contar con una materia prima de esas que impresionan y que puede llegar a ser la que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que van de la mano y pueden llegar a ser las que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada ingrediente es destacable. Volvemos a los tiempos en los que hacer la compra cada día o cada semana es posible, con la idea de encontrar estos productos de primera calidad que nos acompañarán en estos tiempos que corren. Invertir en calidad, pasa por acudir a una carnicería en la que nos puede dar una solución a estos alimentos que estén siempre en perfectas condiciones.

Este truco de un carnicero hay que ponerlo en práctica

Ir a la carnicería es algo que debemos empezar a hacer de una forma que realmente nos descubrirá todo un mundo. En el supermercado es todo fácil y rápido, la carne está envasada y cortada, expuesta como si fuera un escaparate, pero en cuestiones de comida, lo mejor es conocer un poco mejor cada elemento.

Poder hablar con la persona que mejor conoce esta carne que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, es algo que nos agradará más de lo que realmente podremos imaginar.

Con una serie de procesos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que van llegando a nuestro día a día y en especial de saber un poco más, el tipo de carne que tenemos a nuestra disposición.

La carne la vamos a poder conservar mucho mejor si lo hacemos en el envoltorio de la carnicería. Ese papel encerado que evitar que su jugo se derrame y aporta la humedad justa para que se mantenga en perfectas condiciones.

La carne fresca se mantendrá en la nevera durante 5 días

Quizás 5 días nos puede parecer mucho, pero dependiendo de la carne fresca que tengamos en casa, no es nada. Es hora de aprovechar al máximo este ingrediente que tenemos en nuestro poder y que puede darnos más de una alegría del todo inesperada.

No necesitamos poner la carne en un túper para que se conserve en mejores condiciones, por sí sola, ya estará perfecta sobre en papel de la carnicería en la que viene envuelta. Directamente en ese papel, también la podemos congelar, quizás en previsión de lo que está por llegar.

Te proponemos una sencilla receta de la mano de este tipo de ingredientes que tenemos a nuestro poder, con una buena carne de ternera española, nada mejor que un buen guiso.

Ingredientes

800 g de carne de ternera (preferiblemente de la parte de la paleta o el morcillo)

4 patatas medianas

2 zanahorias

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 hoja de laurel

1 ramita de tomillo fresco (opcional)

500 ml de caldo de carne (puedes usar caldo casero o de tetrabrik)

200 ml de vino tinto

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Preparación