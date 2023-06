Esta receta de truchas al horno con salsa de naranja y jengibre es deliciosa, muy fácil de hacer e ideal para degustar una comida sumamente saludable. Es por ello que se trata de una magnífica opción para aquellos que desean cuidar su salud sin sacrificar, bajo ningún concepto, el sabor. Es una opción que, además, también se puede preparar en la freidora de aire y el resultado también es espectacular o bien puedes hacerlas fritas. No hay límites para esta receta, tanto en el modo de preparación como en los ingredientes, porque siempre puedes sustituirlos por aquellos que sean más de tu gusto.

Las truchas, además, son sumamente nutritivas porque son ricas en vitaminas, antioxidantes y minerales esenciales para el óptimo funcionamiento del organismo. Es por ello que su consumo regular ayuda a fortalecer el sistema inmune, así como también todo el sistema cardiovascular. Por otro lado, tiene pocas calorías, por lo que es un excelente aliado para la pérdida de peso corporal. Lo mejor es que se trata de una receta muy fácil de replicar en la cocina de casa.

Ingredientes:

4 truchas

2 naranjas

½ taza de vino blanco

2 dientes de ajo

1 cebolla

Jengibre rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Cómo preparar las truchas al horno con salsa de naranja y jengibre:

Exprimir el zumo de las naranjas. Reservar. Pelar y cortar los ajos y la cebolla en cuadritos pequeños y finos. Sazonar muy bien las truchas con sal y pimienta negra recién molida. Agregar un chorrito de aceite de oliva en una sartén grande. Cuando el aceite esté caliente, agregar la cebolla y los ajitos, sofreír hasta que estén dorados. En una bandeja apta para el horno, agregar un chorrito de aceite de oliva y untar todo el fondo. Encima colocar las truchas sazonadas, así como también la cebolla, los ajitos. Adicionalmente, agregar el vino y el zumo de la naranja. Llevar al horno precalentado con calor arriba y abajo a 180 grados durante 20 minutos o hasta que las truchas estén completamente hechas. Cuando estén doraditas, sirve las truchas con la salsa de naranja por encima y ralladura de jengibre para intensificar el sabor.

Esta receta de truchas es muy fácil de hacer y su combinación de sabores es, sencillamente, extraordinaria. Una excelente opción para hacer en cualquier momento u ocasión, especialmente en aquellos días en los que no nos apetece mucho cocinar o simplemente no disponemos de tiempo, pero aún así, no deseamos sacrificar nuestra nutrición. Puedes acompañar estas ricas trufas con arroz, patatas, puré y verdura. Anímate y sorprende a tu familia con esta receta para chuparse los dedos. ¿Te animas a prepararla?