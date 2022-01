La diferencia entre el vino tinto y el vino blanco que quizás no conoces

Cuando hablamos de vino nos referimos a una bebida con características únicas. Su sabor es verdaderamente inconfundible, pero no podemos dejar de hacer una distinción entre tipos de vinos. No todos los vinos son iguales, de hecho, si pensamos que ya se puede hacer una primera distinción entre vino blanco y vino tinto . Pero no se trata solo del color característico, de hecho este también viene dado por algunos elementos en particular, de los cuales debemos estar atentos. Descubramos la diferencia entre vino tinto y vino blanco que quizás desconoces.

Diferencia entre vino tinto y vino blanco

No es cierto, como dicen algunos, que solo se obtiene vino blanco de uvas blancas y el vino tinto solo de uvas negras. En cambio, es necesario saber a qué se deben estos colores característicos, que también pueden marcar la diferencia en cuanto al aroma a degustar.

Prueba a disfrutar de una excelente copa de vino, coge la botella que guardas desde hace tiempo y saboréala con dulzura. Es posible que no sepas, al elegir una botella de vino tinto o vino blanco, cuáles son las diferencias entre los dos.

Ya te hemos dicho antes que el hecho de que el color esté ligado a una determinada variedad de uva solo puede considerarse un falso mito. De hecho, el color depende de la presencia o ausencia de orujo durante la maceración.

Qué son los orujos

Además, la diferencia de color puede estar dada por el tiempo que permanece el orujo en infusión. Pero, ¿Qué son los orujos ? También queremos explicar esto con precisión. Cuando hablamos de orujo nos referimos a las partes sólidas de la uva, como la pulpa y la piel.

El prensado del vino

Además, la diferencia de color entre el vino tinto y el vino blanco la puede dar el prensado . Con un prensado total se obtienen vinos tintos, mientras que con uno parcial se obtienen vinos blancos.

Las diferencias en términos de sabor

Pero examinemos, más allá del motivo con el que se pueda relacionar una diferencia de color, también las diferencias que existen en cuanto a sabor .

De hecho, una característica importante del vino blanco es su aroma, que puede considerarse afrutado. Por eso debe maridarse especialmente con platos especialmente delicados.

Su sabor es de hecho más delicado que el del tinto. El vino blanco tiene un color cercano al amarillo y generalmente debe consumirse a una temperatura entre 8 y 14 grados.

Para el vino tinto, la temperatura ideal es entre 14 y 20 grados. El color puede variar de púrpura a rojo anaranjado, dependiendo de la maceración.

El sabor es mucho más fuerte y se puede combinar más fácilmente con platos de carnes rojas y quesos. El vino tinto también se distingue por la abundancia de taninos , sustancias que, según la ciencia, aportan importantes beneficios a nuestra salud, especialmente a la del sistema cardiovascular.

Los falsos mitos sobre el vino

Pero lo que te contamos sobre la coloración no es el único mito sobre el vino que debemos desmentir. Por ejemplo, según algunos, nunca se debe mezclar vino tinto con vino blanco . Pero esto es completamente falso, porque no hay evidencia científica que respalde esta afirmación.

Alguien piensa que mezclar estos dos tipos de vino corre el riesgo de enfermar. En realidad no hay sustancias que puedan entrar en conflicto.

Otro falso mito es aquel, según el cual el pescado siempre debe maridarse con vino blanco . Esto no es cierto, porque hay algunos vinos tintos y no excesivamente corpulentos que también se pueden maridar con seguridad con platos a base de pescado.