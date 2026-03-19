Hay recetas que nacen casi por casualidad. Alguien mezcla dos ideas que funcionan por separado… y de pronto aparece algo nuevo. Eso es justo lo que pasa con este postre de tarta de torrijas. Tiene lo mejor de las torrijas de toda la vida, pero presentado de una forma distinta, más vistosa, más de “quiero repetir”.

Porque sí, las torrijas están buenísimas tal cual. Pero convertirlas en una especie de pastel cambia la experiencia. No es lo mismo coger una torrija que cortar una porción generosa, con capas, con chocolate, con ese punto cremoso que se queda a medio camino entre lo tradicional y algo más moderno.

Si eres fan de las recetas clásicas, seguramente ya tienes tus favoritas. Puedes inspirarte en las mejores recetas de torrijas para coger la base, porque al final todo parte de ahí.

Pero aquí vamos un paso más allá. Esto no es solo freír pan y rebozarlo en azúcar. Esto es montar un pastel de torrijas casero, con capas suaves, un toque de chocolate y una textura que sorprende desde el primer bocado.

Ingredientes básicos (y algún capricho)

Para esta receta de pastel de torrijas, necesitas ingredientes bastante sencillos:

Pan del día anterior (mejor si es tipo brioche o especial torrijas)

750 ml de leche

120 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

3 huevos

200 g de chocolate para fundir

200 ml de nata para montar

Cacao en polvo (opcional)

Mantequilla (para el molde)

Preparación

Empieza como harías unas torrijas normales. Calienta la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón. Deja que se infusione y luego que se temple. Mientras tanto, corta el pan en rebanadas. No demasiado finas. Aquí interesa que tengan cuerpo. Empapa el pan en la leche, pásalo por huevo batido y fríelo ligeramente. No hace falta que quede muy crujiente, porque luego va al horno y se termina de hacer ahí. Cuando tengas las torrijas listas, empieza el montaje. Engrasa un molde con un poco de mantequilla. Coloca una capa de torrijas, luego una capa de chocolate fundido mezclado con nata (esto le da una textura más suave), y repite. Torrijas, chocolate, torrijas… así hasta terminar. Cuando lo tengas montado, mételo al horno unos 15-20 minutos a 180 ºC. No necesitas más. La idea es que se integren los sabores y que el conjunto quede jugoso, no seco. Al sacarlo, déjalo reposar un poco. Este paso es importante, porque recién hecho estará demasiado blando para cortarlo bien.

Variaciones que puedes probar

Puedes usar chocolate negro si quieres un sabor más intenso, o con leche si prefieres algo más dulce. Incluso añadir un poco de crema de cacao entre capas para darle un extra de cremosidad.

si quieres un sabor más intenso, o con leche si prefieres algo más dulce. Incluso añadir un poco de crema de cacao entre capas para darle un extra de cremosidad. Otra idea: espolvorear cacao por encima antes de servir. O incluso un poco de azúcar glass.

antes de servir. O incluso un poco de azúcar glass. Y si te entra la nostalgia, siempre puedes volver a lo básico con unas torrijas clásicas con leche o probar otras versiones como las torrijas de vino tradicionales.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 6-8 personas

Información nutricional: unas 350-400 calorías por porción (dependiendo del chocolate y la cantidad de azúcar)

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Postre