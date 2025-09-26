Recetas de postres

Tarta de manzana casera de Eva Arguiñano: receta fácil y deliciosa

Tarta de manzana casera.
Aprende a preparar la tarta de manzana de Eva Arguiñano con una receta fácil y deliciosa que encantará a toda la familia.

Si hablamos de postres clásicos, la tarta de manzana está siempre en el podio. Es de esas recetas que nunca fallan: huele a hogar, sabe a infancia y encima no requiere complicarse demasiado. Eva Arguiñano, con su estilo sencillo y familiar, ha conseguido que esta preparación sea todavía más accesible para cualquiera que se anime a encender el horno. Hoy te cuento cómo hacer una tarta de manzana casera al estilo Arguiñano, con ingredientes que probablemente ya tengas en casa y un resultado que conquista a todos.

Ingredientes (8 raciones)

  • 3 manzanas grandes tipo Golden (unos 600 g)
  • 3 huevos tamaño L
  • 150 g de azúcar
  • 125 g de harina de trigo
  • 125 ml de leche entera
  • 50 g de mantequilla derretida
  • 1 sobre de levadura química (16 g)
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque para dar brillo

    • Paso a pasoTarta de manzana

    1. Prepara las manzanas
      Pela y descorazona las tres manzanas. Reserva una para la decoración y corta las otras dos en trocitos.
    2. Haz la masa
      Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y esponjosa. Añade la mantequilla derretida y la leche. Luego incorpora la harina tamizada con la levadura y la pizca de sal, poco a poco, para que no se formen grumos. Mezcla los trocitos de manzana y remueve con una espátula.
    3. Monta la tarta
      Engrasa un molde redondo con mantequilla y espolvorea con un poco de harina. Vierte la masa y reparte las láminas de la manzana reservada por encima, en forma de abanico. Este detalle es lo que le da ese toque casero tan bonito.
    4. Horneado
      Con el horno precalentado a 180 ºC, hornea la tarta durante 45-50 minutos. Sabrás que está lista cuando al pinchar con un palillo, éste salga limpio. Si ves que se dora demasiado rápido, cúbrela con un trozo de papel de aluminio.
    5. El toque final
      Calienta la mermelada de albaricoque con un chorrito de agua y pinta la superficie con ayuda de un pincel de cocina. Ese brillo hace que la tarta parezca de pastelería. Se puede tomar caliente o tomarla fría.

    Consejos de la abuela

    • Si quieres una versión más ligera, puedes bajar la cantidad de azúcar o sustituir parte por edulcorante.
    • La mantequilla se puede cambiar por yogur natural, lo que dará un bizcocho más húmedo y con menos grasa.
    • La tarta aguanta dos o tres días perfecta si la guardas en la nevera cubierta con film.

    Calorías aproximadas

    Manzanas (600 g): 312 kcal

    Huevos (3 L): 240 kcal

    Azúcar (150 g): 600 kcal

    Harina (125 g): 455 kcal

    Leche entera (125 ml): 75 kcal

    Mantequilla (50 g): 360 kcal

    Levadura (16 g): 20 kcal

    Mermelada de albaricoque (40 g): 100 kcal

    Total: 2.162 kcal

    Repartido en 8 porciones, cada ración ronda las 270 kcal.

    Para terminar

    Esta tarta de manzana casera de Eva Arguiñano es el típico postre que no solo llena la mesa, también llena la casa de aromas irresistibles. El bizcocho queda esponjoso, la fruta le da jugosidad y ese brillo final con la mermelada es la guinda perfecta. Es una receta fácil, resultona y de las que siempre apetecen, tanto para la merienda con un café como para cerrar una comida familiar.

