Recetas de helados de frutas naturales sin conservantes

Los helados de frutas naturales sin conservantes son obviamente más saludables y nutritivos, y una deliciosa manera de enfrentar la sed y el calor del verano, sin que niños y adultos deban exponerse demasiado a productos con conservantes y sabores y colores artificiales. Es también una manera divertida de hacer que los niños consuman frutas sin resistirse. Al no usar conservantes, son helados que no se pueden guardar demasiado tiempo, pero eso no constituye un problema durante el verano. Los helados de frutas naturales, además de hidratar, aportan vitaminas y minerales fundamentales para la salud.

Las frutas estacionales más comunes que se pueden encontrar en el mercado y aprovechar para hacer helados son melocotón, sandía, ciruela, albaricoques, pero también se consiguen sin dificultad arándanos, fresas, plátanos, mangos, etc. Se pueden hacer helados combinando dos o más frutas o hacer uno de cada sabor, utilizando una base común elaborada con leche entera, yogur o leche de coco, entre otras posibilidades; y utilizar moldes para polos, o envases para congelar, para luego servir porciones independientes.

Ingredientes:

1 kilo de frutas variadas (fresas, arándanos, plátanos, melocotones, etc.)

½ litro de yogur (también puede ser leche entera o leche vegetal)

100 gramos de azúcar (es opcional, o se puede reemplazar por miel)

1 cucharada de zumo de limón

250 ml de agua

Cómo preparar helados de frutas naturales sin conservantes:

Lavar y retirar la piel de las frutas, cortar en trozos sobre una bandeja e introducir en el congelador por un tiempo mínimo de 4 horas. La congelación ayuda a que la pulpa sea más cremosa. Preparar la base del helado mezclando en un bol el yogur o la leche seleccionada con el azúcar o la miel, si se quiere que el helado sea más dulce y no quede un poco simple. Aunque a menudo el contenido de azúcar natural de la fruta es suficiente. Colocar en la licuadora o recipiente para batidora la fruta congelada, el agua, el zumo de limón y la base del helado, y triturar todo bien. Echar el contenido en moldes para helados o en un recipiente para congelar, y meter al congelador. En el segundo caso, se puede batir la mezcla una vez cada hora, para romper los cristales de hielo y obtener así una consistencia más cremosa. Esta textura cremosa también la obtendremos si utilizamos una heladera, las hay en la actualidad sencillas y asequibles en el mercado.

Información nutricional: 550 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres y helados

Diviértete preparando estos deliciosos y saludables helados de frutas naturales sin conservantes, y aprovecha la gran variedad de frutas que se pueden encontrar en España durante el verano. No olvides que para hacer helado siempre es mejor elegir las frutas más maduras, ya que es en ese momento cuando están más dulces.