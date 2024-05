Esta receta veraniega de tacos de pescado con salsa de mango se prepara en muy poco tiempo, no es difícil de hacer y es una de las formas más divertidas, y exóticas, de disfrutar del pescado. De por sí, preparar tacos siempre crea una atmósfera de fiesta o celebración en la cocina y en el comedor, y es una de las mejores maneras de levantar el ánimo de los comensales, pues no es posible armar un taco y permanecer triste o melancólico, y menos aún si entre los ingredientes principales se encuentra una deliciosa salsa de mango. Se recomienda elegir un pescado blanco para hacer esta receta: merluza, tilapia, mero o abadejo, entre otros; pescados cuyo sabor no sea muy fuerte, para que pueda interactuar mejor con la salsa.

Los tacos son unas de las preparaciones mexicanas más populares en el planeta, y actualmente se consumen con prácticamente cualquier relleno. Su origen es anterior a la llegada de los españoles a Mesoamérica y existen referencias al uso de la tortilla como cuchara, plato y comida a la vez. En torno al origen de la palabra, hay una teoría que afirma que sería una derivación del término náhuatl quauhtaqualli, que se transformó en taqualli, y de allí cambió a “taco”.

Ingredientes:

6 filetes pequeños de merluza (o cualquier otro pescado de carne blanca)

1 mango maduro

1 cebolla morada pequeña

6 tortillas de maíz

1 guindilla

1 manojo de cilantro

½ cucharadita de zumo de limón

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Cómo preparar esta receta veraniega de tacos de pescado con salsa de mango:

Precalentar el horno a 200°C. Pelar el mango y cortar la pulpa en dados pequeños. Cortar la cebolla y la guindilla en brunoise y el cilantro lo más finamente posible. Mezclar en un bol el mango, el cilantro, la cebolla, la guindilla, el zumo de limón, sal al gusto y una cucharada de aceite de oliva. Salpimentar los filetes de pescado y colocarlos en una bandeja para hornear cubierta con papel vegetal. Hornear durante 12 minutos. Calentar las tortillas en una plancha o comal, si se dispone de uno, y guardar en una canasta envueltas en un paño de cocina para mantenerlas calientes. A la hora de servir, solo habrá que poner el relleno de pescado en el centro de la tortilla y enrollar lo más apretado que se pueda. También pueden presentarse sin enrollar, que se vea el relleno.

Información nutricional: 300 kcal por ración

Tipo de cocina: Mexicana

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera

Prepara esta sabrosa receta veraniega de tacos de pescado con salsa de mango y considera la posibilidad de doblar la proporción de los ingredientes y el número de tortillas, pues los tacos generan adicción, y los comensales solo se detienen cuando ya no hay más tortillas. La salsa de mango también la puedes usar para acompañar otras preparaciones con pescados o mariscos.