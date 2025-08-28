Bondiola de cerdo al horno: receta jugosa y llena de sabor

La bondiola es un corte de cerdo que muy apreciado y que no tiene un alto precio, por lo que es un producto interesante para cocinar en casa. Los uruguayos y también los argentinos la han hecho su favorita a la hora de hacer sus asados. El corte es muy tierno y se cocina de varias maneras, pero la preferida es a la parrilla. En España a este corte se le llama aguja de cerdo o cabeza de lomo de cerdo. A continuación, vemos la receta uruguaya de bondiola de cerdo.

Como alternativa a la carne de vaca a la parrilla, la carne de cerdo es perfecta; además de ser económica, es versátil, deliciosa, veteada de grasa y se puede cortar en escalopes finos para que se cocine. Lo usual es el braseado, que conlleva un largo tiempo de cocción en olla a fuego lento o al horno, tapado.

La bondiola de cerdo es uno de los cortes más apreciados por su terneza y su sabor intenso. Al cocinarla al horno lentamente, la carne se vuelve jugosa, tierna y repleta de aromas que conquistan a todos en la mesa. Esta receta, sencilla pero efectiva, combina especias, vino y hierbas para resaltar las cualidades naturales del cerdo y lograr un plato digno de una celebración familiar o una comida especial.

Ingredientes

1 bondiola de cerdo de 1,5 a 2 kg

3 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 zanahoria

1 ramita de romero fresco

1 ramita de tomillo fresco

1 hoja de laurel

½ vaso de vino blanco seco

½ vaso de caldo de carne o verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza de Dijon (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Marinar la carne: comenzar limpiando la bondiola, retirando el exceso de grasa sin quitar toda la cobertura, ya que esto ayudará a mantener la jugosidad. Realizar pequeños cortes superficiales y frote con una mezcla de sal, pimienta, ajo picado y un toque de mostaza. Dejar reposar en la nevera durante al menos una hora, o mejor aún, toda la noche. Preparar la base aromática: corte la cebolla y la zanahoria en trozos grandes. Colocar en una fuente para horno junto con el laurel, el romero y el tomillo. Esta cama de verduras no solo aportará sabor, sino que también evitará que la carne se seque en contacto directo con la bandeja. Sellar la bondiola: en una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y dore la bondiola por todos sus lados hasta lograr una costra dorada. Este paso es clave para concentrar los jugos y obtener un resultado más sabroso. Hornear lentamente: poner la bondiola sobre la cama de verduras y echar el vino blanco junto con el caldo. Cubrir la fuente con papel aluminio y llevar al horno precalentado a 160 °C. Cocinar durante 2 horas aproximadamente, controlando que siempre haya líquido en la bandeja. Dar el toque final: retirar el aluminio y subir la temperatura a 200 °C durante 20 minutos más, para que la superficie quede dorada y crujiente. Reposo y servicio: una vez fuera del horno, dejar reposar la carne 10 minutos antes de cortarla. Acompañar con puré de patatas, batatas asadas o una ensalada fresca.

Consejos adicionales

Si se desea una salsa más intensa, se puede procesar las verduras y el jugo de cocción hasta obtener una crema espesa. También es posible incorporar miel o cerveza en la marinada para darle un perfil de sabor más dulce y caramelizado.

Con esta receta, la bondiola de cerdo se transforma en un plato principal inolvidable: jugoso, aromático y lleno de sabor casero.