Receta salchichas al vino: fácil y sabrosa

Hay platos que, aunque sencillos, tienen ese encanto de la cocina de siempre. Las salchichas al vino son uno de ellos. Son rápidas de preparar, requieren ingredientes básicos y siempre dejan buen sabor de boca. Además, la salsa que se forma pide pan a gritos, así que conviene tener una buena barra a mano. Esta receta es la típica que puedes hacer en media hora sin complicarte y que gusta tanto a niños como a mayores.

Ingredientes (para 4 personas)

12 salchichas frescas de cerdo (unos 800 g en total)

2 cebollas medianas

2 dientes de ajo

200 ml de vino blanco seco

150 ml de caldo de pollo o verduras

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

Una ramita de tomillo o romero (opcional, pero le da un aroma especial)

Sal y pimienta negra molida

Cómo se preparan

Dorar las salchichas.

Pon una sartén o cazuela al fuego con el aceite. Añade las salchichas y dóralas bien por fuera. No hace falta que se cocinen del todo, lo importante es que cojan ese colorcito dorado que da sabor. Resérvalas en un plato. El sofrito.

Aprovechando la misma sartén, echa la cebolla cortada en tiras y los ajos picados. Cocínalos a fuego medio-bajo hasta que la cebolla esté blandita y empiece a tomar un tono dorado. Este paso es la base de la salsa, así que merece la pena tener paciencia. El toque de vino.

Devuelve las salchichas a la cazuela y vierte el vino blanco. Sube el fuego y deja que hierva un par de minutos para que se evapore el alcohol. Notarás cómo cambia el aroma al instante. El caldo y las hierbas.

Añade el caldo, la hoja de laurel y, si tienes, una ramita de romero o tomillo. Baja el fuego y deja que todo se cocine unos 15 minutos, hasta que la salsa reduzca y espese un poco. Últimos detalles.

Prueba la salsa, ajusta de sal y pimienta y retira el laurel antes de servir. Llévalo a la mesa caliente, con unas patatas fritas, un puré o simplemente pan para mojar.

Consejos de la casa

Si prefieres un plato más ligero, puedes usar salchichas de pollo o pavo .

. El vino blanco seco es el más recomendable, aunque con vino tinto también quedan muy ricas y con un sabor más potente.

es el más recomendable, aunque con vino tinto también quedan muy ricas y con un sabor más potente. Si te gusta la salsa más espesa , puedes triturar parte de la cebolla antes de servir.

, puedes triturar parte de la cebolla antes de servir. Como muchos guisos, de un día para otro sabe todavía mejor.

Calorías aproximadas

Salchichas frescas (800 g): 2.320 kcal

Aceite de oliva (45 ml): 405 kcal

Cebolla y ajo: 120 kcal

Vino blanco (200 ml): 160 kcal

Caldo y especias: 20 kcal

Total del plato: 3.025 kcal

Por ración (4 personas): unas 755 kcal