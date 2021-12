Los amantes de estos dulces no pueden dejar de probar esta receta de muffins de frutos rojos. La textura suave y esponjosa que tienen nos va a encantar, además de su delicioso sabor. Es una buena opción para prepararlos con los más pequeños de la casa y así disfrutar un tiempo en familia. Podemos hacerlos y reservarlos para compartirlos con amigos o para alguna merienda. No necesitaremos tantos ingredientes y la preparación es muy sencilla. ¿Qué tipo de frutos rojos puedes utilizar? No es imprescindible que sean frescos, puede ser deshidratados e hidratados antes de la receta, congelados, en almíbar o conserva, etc. Las frambuesas son frutas muy beneficiosas para la salud. Son ricas en acido fólico, por lo que están recomendadas para las mujeres embarazadas. Aportan calcio, que mantiene los huesos sanos y potasio que es fundamental para el sistema nervioso. Por otro lado, poseen fibra que permite controlar los efectos de la diabetes y mantener estable el azúcar en sangre. Las propiedades y beneficios que posee las fresas son increíbles. Son una excelente fuente de antioxidantes que disminuyen los daños que causan los radicales libres. Aportan altos niveles de vitamina C, necesaria para la formación de los huesos y la absorción del hierro. Tienen efecto antiinflamatorio y refuerzan el sistema inmune. Ingredientes:

1 Taza de frambuesas frescas o congeladas

1 taza de fresas frescas o congeladas

2 tazas de harina todo uso

¾ de taza de leche

¾ de taza de azúcar

1 huevo grande

1 barra de mantequilla sin sal

2 cucharadas de polvo de hornear

¼ de cucharadita de extracto de vainilla

¼ de cucharadita de sal

Cómo preparar muffins de frutos rojos:

Precalentamos el horno a 200 grados centígrados. En un bol añadimos la harina, el polvo de hornear y la sal, mezclamos todo muy bien. A continuación, agregamos la mantequilla sin sal y revolvemos. En un bol aparte incorporamos la vainilla con el huevo y el azúcar. Enseguida añadimos la mezcla anterior e incorporamos todo con una batidora eléctrica o a mano. En este punto incluimos las fresas y frambuesas a la mezcla, vamos incorporando con una espátula o cuchara. Forramos la bandeja de cupcakes con los moldes de papel especiales y rociamos un poco de aceite en aerosol. Con una cuchara grande rellenamos una ¾ parte del vasito. Horneamos durante 25 a 30 minutos aproximadamente a unos 180 grados. Si introducimos un palito o cuchillo y sale limpio están listos. Retiramos del horno y dejamos enfriar en una rejilla.

Ya has podido ver lo rápido y sencillos que son estos muffins, una vez que los pruebes el sabor te encantará. No te vayas a perder esta deliciosa receta de muffins de frutos rojos. Prepáralos en casa, no te arrepentirás.