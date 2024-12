Esta receta de cordero asado para Navidad muestra lo sencillo que es preparar este tradicional y sabroso plato, que es parte de la tradición familiar de muchos hogares españoles, a pesar de haber sido desplazado en las últimas décadas por la carne de cerdo o por preparaciones con bacalao y pavo. En esta preparación, lo más importante es ser paciente, pues el horneado puede llevar unas 3 horas o poco más, y estar atento, revisando cada cierto tiempo, para que la carne no se seque. Esta receta incluye, además, para aprovechar el horno y el sabor del cordero, y para que este no se sienta tan solo cocer unas patatas que también hay que vigilar y remover, porque estarán con la carne desde el principio.

Preparar un cordero asado como un especialista es mucho más sencillo de lo que puede llegar a parecer. Este tipo de carne necesita tiempo, amor y unos pocos ingredientes para ofrecernos todo su sabor. Combinado con unas patatas o un puré tendremos un primer plato ideal para los amantes de la carne y de los sabores tradicionales. Si quieres cocinar el mejor cordero asado que existe, sigue estos pasos.

Al comprar el medio cordero se puede pedir que lo dividan en dos partes: la paletilla y la mitad del costillar, y la otra mitad del costillar y la pierna, para manipularlo con mayor facilidad y acomodarlo a las dimensiones del horno, y es importante también estar atento con el uso del agua durante el horneado, y no utilizar demasiada, para no correr el riesgo de que la carne termine hervida y no asada.

Ingredientes:

1 cordero medio, cortado en dos cuartos

6 patatas

3 dientes de ajo

Romero fresco

2 cucharadas soperas de manteca de cerdo

Vinagre

Agua

Sal al gusto

Cómo preparar esta receta de cordero asado para Navidad:

Limpiar el cordero, cortar un diente de ajo por la mitad y frotar la superficie de ambas partes. Salar ligeramente y untar con la manteca de cerdo. La manteca es opcional, hay familias que prefieren hornear la carne de cordero sin grasa. Precalentar el horno a 180°C. Pelar las patatas y cortarlas por la mitad, o en tres partes si son muy grandes. Reservar. Triturar los dientes de ajo restante en un mortero, combinando con romero y sal; luego esparcir esta mezcla por la superficie del cordero. Colocar en la fuente del horno primero las patatas y encima el cordero; verter un vaso de agua, un chorro de vinagre y hornear a 180°C. Cada 30 minutos dar vuelta al cordero y a las patatas, y rociar con el líquido las partes que se vean secas. Cuando el cordero tenga poco más de 2 horas y media, subir la temperatura a 200°C, y si es necesario, agregar ½ vaso de agua y un chorrito adicional de vinagre, y seguir cocinando hasta que el cordero adquiera el color que se busca.

Contribuye a recuperar los platos tradicionales preparando esta receta de cordero asado para Navidad, que puedes acompañar, y aligerar, con ensaladas frescas.