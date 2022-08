Receta casera de sangría de ron

La receta casera de sangría con ron no es una receta de piratas retirados, pero podría serlo. Es una bebida refrescante pero más intensa y con mayor grado alcohólico que la sangría tradicional. La sangría es una bebida nativa de España y Portugal, elaborada en el siglo XIX por campesinos originalmente con vino y frutas de la estación. Tiene como base el vino tinto, que le proporciona el color y su nombre, por su parecido con la sangre (a la sangría hecha con vino blanco se le denomina clarea). Se recomienda también, para tener una verdadera sangría, poner a macerar las frutas en los licores varias horas antes de servir, aunque hay quienes prefieren la fruta fresca. En cualquier caso, es una elaboración sencilla de hacer, con ingredientes cien por cien naturales, que todos tenemos en casa o son muy fáciles de conseguir.

Sin embargo, hay quienes dicen que la sangría se habría originado en el Caribe un siglo antes, en 1700, y habrían sido marineros ingleses quienes, para evadir la prohibición de consumir alcohol, crearon una bebida en la que mezclaban vino y ron con distintas frutas, miel y especias, cuya receta pasaría posteriormente a manos españolas. Pero son solo leyendas de piratas, la sangría es una bebida ibérica con variadas versiones y licores en España y Portugal: vino tinto y vino blanco, sidra, cava y jerez. Cada familia tiene su propia versión de este cóctel popular, si bien muchos no llamen así a esta bebida (que no recibe tal nombre, aunque se trate de un cóctel) por no tratarse de una bebida elaborada por un barman y no existir una sola receta, sino distintas versiones populares, como esta receta casera de sangría con ron.

Ingredientes: