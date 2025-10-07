Raviolis rellenos de pularda con salsa de trufa

Pocas cosas transmiten tanta elegancia en la mesa como unos buenos raviolis caseros. Si, además, los rellenamos con una carne tan tierna y sabrosa como la pularda y los acompañamos con una salsa de trufa, el resultado se convierte en un auténtico lujo gastronómico. Esta receta combina la suavidad del ave con el perfume intenso de la trufa, logrando un equilibrio de sabores que conquista desde el primer bocado.

Ingredientes para cuatro personas

Para la pasta fresca:

300 g de harina de trigo

3 huevos grandes

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal

Para el relleno:

250 g de carne de pularda cocida y desmenuzada (también sirve pollo campero)

1 chalota picada muy fina

1 diente de ajo

50 g de foie gras o paté de hígado (opcional, pero da un toque exquisito)

50 ml de vino blanco seco

50 ml de nata líquida (35% de grasa)

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta negra recién molida

Para la salsa de trufa:

200 ml de nata líquida

20 g de mantequilla

10 g de aceite de trufa o media trufa negra rallada

50 ml de caldo de ave

Queso parmesano rallado al gusto

Sal y pimienta

Preparación paso a paso

Elaborar la pasta:

Haz un volcán con la harina sobre la encimera y coloca los huevos en el centro junto con el aceite y la sal. Con un tenedor, mezcla poco a poco hasta que la harina se integre. Amasa con las manos durante unos 10 minutos, hasta que la masa quede lisa y elástica. Envuélvela en film y deja que repose en la nevera unos 30 minutos.

Cuando esté lista, estírala con una máquina de pasta o un rodillo hasta que quede muy fina, de aproximadamente un milímetro. Córtala en rectángulos o círculos, según el tamaño que prefieras para los raviolis.

Preparar el relleno:

En una sartén, derrite la mantequilla y sofríe la chalota y el ajo hasta que se ablanden sin llegar a dorarse. Añade la carne de pularda y remueve bien. Vierte el vino blanco, deja que evapore el alcohol y agrega la nata. Si decides usar el foie gras, incorpóralo en este momento. Cocina unos minutos hasta que la mezcla se espese y quede cremosa. Ajusta de sal y pimienta, y deja enfriar antes de rellenar.

Coloca una pequeña porción del relleno sobre una lámina de pasta, cubre con otra y presiona los bordes con los dedos o con un tenedor para sellarlos.

Cocer los raviolis:

Hierve abundante agua con sal. Cocina los raviolis durante tres o cuatro minutos, hasta que floten. Sácalos con cuidado y échales un poco de mantequilla para que no se peguen entre sí.

Hacer la salsa de trufa:

En un cazo, derrite la mantequilla y añade el caldo de ave. Deja reducir ligeramente y luego incorpora la nata. Cocina a fuego bajo hasta que la salsa adquiera una textura cremosa. Añade la trufa rallada o el aceite de trufa, mezcla y rectifica de sal y pimienta.

Emplatar:

Sirve los raviolis en un plato hondo, cúbrelos con la salsa caliente y termina con un poco de parmesano recién rallado. Si tienes trufa fresca, unas láminas finas por encima realzan el aroma.

Valor nutricional aproximado

Harina (300 g): 1.050 kcal

Huevos (3): 210 kcal

Aceite de oliva (10 ml): 90 kcal

Pularda (250 g): 400 kcal

Foie gras (50 g): 200 kcal

Nata (250 ml): 850 kcal

Mantequilla (40 g): 290 kcal

Vino blanco (50 ml): 40 kcal

Queso parmesano (20 g): 80 kcal

Trufa o aceite de trufa (10 g): 90 kcal

Total estimado: unas 3.300 kcal

Por persona: alrededor de 825 kcal

Este plato combina la delicadeza de la pularda con el aroma envolvente de la trufa, ideal para una cena especial en casa o para sorprender a tus invitados con un toque de alta cocina sin complicaciones.