Karlos Arguiñano recuerda su postre más sano, delicioso y fácil de preparar, un éxito viral que tiene como protagonista a una simple piña. Ver a Arguiñano cocinar o leer sus libros de recetas es un auténtico placer, en su programa de televisión cada vez que cocina con piña recuerda uno de sus postres míticos. Hacer una piña al horno es algo que solo este gran cocinero puede ofrecernos. Medio país se quedó en shock al ver el resultado, sin apenas calorías y un sabor espectacular, atrévete a probar esta delicia que se cocina en 5 minutos.

Ingredientes:

1 piña natural

250 g de azúcar o Stevia al gusto

2 cucharadas de canela en polvo

1/2 cucharada de tomillo

1/2 cucharada de jengibre en polvo

1/2 cucharada de orégano

pimienta

10 clavos de olor

4 ramas de canela

helado de vainilla (para acompañar)

hojas de menta

Cómo preparar el postre más sano, delicioso, rápido y fácil de preparar de Karlos Arguiñano