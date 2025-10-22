El postre más sano, delicioso, rápido y fácil de preparar de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano recuerda su postre más sano, delicioso y fácil de preparar, un éxito viral que tiene como protagonista a una simple piña. Ver a Arguiñano cocinar o leer sus libros de recetas es un auténtico placer, en su programa de televisión cada vez que cocina con piña recuerda uno de sus postres míticos. Hacer una piña al horno es algo que solo este gran cocinero puede ofrecernos. Medio país se quedó en shock al ver el resultado, sin apenas calorías y un sabor espectacular, atrévete a probar esta delicia que se cocina en 5 minutos.
Ingredientes:
Cómo preparar el postre más sano, delicioso, rápido y fácil de preparar de Karlos Arguiñano
- Esta receta además de muy sencilla está de vicio, podemos hacerla más ligera cambiando el azúcar por Stevia o cualquier otro edulcorante natural.
- La piña con especias es la receta estrella del recetario de postres de Karlos Arguiñano, realmente no tiene desperdicio, está deliciosa y es muy ligera.
- Empezamos poniendo el azúcar o la Stevia en un bol grande, añadimos la canela en polvo, el tomillo, el jengibre y el orégano.
- Molemos encima un poco de pimienta, al gusto, para darle un toque muy especial, antes de mezclarlo todo muy bien.
- Seguimos pelando la piña (sin que le quede ningún ojo), le ponemos los clavos alrededor de su contorno.
- Con el cuchillo le hacemos 4 cortes a la piña, de esta manera podremos introducir una rama de canela dentro de cada uno.
- Ponemos la piña en el bol, la untamos bien con el azúcar y las especias, y dejamos que repose en el bol durante 8-10 minutos.
- Volvemos a untar bien la piña con la mezcla y dejamos que repose una vez más, unos 10 minutos.
- Ha llegado el momento de poner la piña en una fuente para horno, vamos a hornearla a 180º durante unos 30 minutos.
- La sacamos del horno y esperamos a que se temple, será el momento de servirla y disfrutarla por todo lo alto.
- Podemos acompañarla de un poco de helado, tomarla sola con un poquito de canela por encima o unas hojas de menta.
- El resultado es realmente espectacular, no vas a parar de preparar este postre una y otra vez, es puro vicio.
