Mousse de nectarina de Arguiñano: receta fácil y deliciosa

La mousse es de esos postres que siempre sorprenden: ligera, cremosa y con un punto elegante sin necesidad de complicarse demasiado. Si encima la hacemos con nectarinas, fruta de verano por excelencia, tenemos un final perfecto para cualquier comida. Esta versión, inspirada en el estilo casero de Karlos Arguiñano, es sencilla, rápida y agradecida: se prepara en un rato y solo pide un poco de paciencia para que repose en la nevera.

Ingredientes para 6 copas

5 nectarinas bien maduras (unos 700 g)

3 claras de huevo

200 ml de nata para montar

100 g de azúcar

3 hojas de gelatina neutra

Medio limón exprimido

Una pizca de sal