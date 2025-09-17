Recetas de postres

Mousse de nectarina de Arguiñano: receta fácil y deliciosa

Mousse casero
mousse de nectarina
Aprende a preparar la mousse de nectarina de Arguiñano paso a paso. Una receta ligera, cremosa y perfecta para el verano, ¡sorprende a todos con este postre!

La mousse es de esos postres que siempre sorprenden: ligera, cremosa y con un punto elegante sin necesidad de complicarse demasiado. Si encima la hacemos con nectarinas, fruta de verano por excelencia, tenemos un final perfecto para cualquier comida. Esta versión, inspirada en el estilo casero de Karlos Arguiñano, es sencilla, rápida y agradecida: se prepara en un rato y solo pide un poco de paciencia para que repose en la nevera.

Ingredientes para 6 copas

  • 5 nectarinas bien maduras (unos 700 g)
  • 3 claras de huevo
  • 200 ml de nata para montar
  • 100 g de azúcar
  • 3 hojas de gelatina neutra
  • Medio limón exprimido
  nectarinas, frutas, trucos
  • >

    Paso a paso

    • La fruta, la protagonista. Lava y corta las nectarinas, quítales el hueso y tritúralas hasta tener un puré suave. Si quieres una textura más fina, pélalas antes; si no, la piel le da un toque rústico. Añade el zumo de medio limón, que da frescura y evita que la fruta se oxide.
    • La base con gelatina. Pon las hojas de gelatina en agua fría para hidratarlas. Mientras, calienta una parte del puré con la mitad del azúcar. Cuando esté bien caliente, incorpora la gelatina escurrida y mezcla hasta que se disuelva. Une todo con el resto del puré y deja que temple.
    • La nata. Monta la nata bien fría hasta que esté firme. Aquí no hace falta obsesionarse: con que se mantenga estable ya es suficiente.
    • Las claras. Bate las claras con una pizca de sal. Cuando empiecen a espumar, añade el azúcar restante y sigue hasta que tengas un merengue brillante.
    • La mezcla final. Junta con cuidado la nata y el puré de fruta, y después incorpora las claras montadas con movimientos envolventes. Hazlo con calma, porque lo que queremos es que la mezcla quede aireada.
    • Reposo. Reparte la mousse en copas, tapa con film y mételas en la nevera unas 3-4 horas. El frío es lo que hará que coja cuerpo.

    Trucos caseros

    • Si las nectarinas están dulces de por sí, baja un poco la cantidad de azúcar.
    • Un toque de ralladura de limón o unas hojas de menta fresca en la decoración hacen maravillas.
    • Lo ideal es comerla en un par de días, porque la textura de la mousse se mantiene mejor.

    Calorías aproximadas

    Nectarinas (700 g) → 280 kcal

    Nata (200 ml) → 700 kcal

    Azúcar (100 g) → 400 kcal

    Claras de huevo (3) → 50 kcal

    Gelatina (6 g) → 20 kcal

    Limón → 10 kcal

    Total: ~1.460 kcal
    Por ración (6 copas): ~243 kcal

    El resultado

    Lo bueno de esta mousse es que combina frescura y ligereza con ese punto casero que tanto nos gusta. Es de esos postres que no empalagan, que se pueden preparar con antelación y que hacen quedar bien sin esfuerzo. Si pruebas esta mousse de nectarina estilo Arguiñano, seguro que la repites más de una vez en verano.

