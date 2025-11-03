Monte Nevado: el postre que sorprende por su sabor y textura
Un postre sorprendente con Monte Nevado: sabor intenso y textura cremosa que conquista paladares.
El Monte Nevado es de esos postres que enamoran a primera vista. Su nombre ya despierta la imaginación: una montaña dulce, cubierta de una capa blanca que recuerda a la nieve. Al probarlo, la experiencia es todavía mejor. Su textura es suave, húmeda y ligera, con un sabor dulce pero equilibrado. Es un postre perfecto para compartir en familia, sorprender a los invitados o simplemente darse un gusto en casa sin complicarse demasiado.
Ingredientes
Para el bizcocho:
Para decorar:
- Coco rallado extra al gusto
- Virutas de chocolate blanco (opcional)
- Hojas de menta o frutos rojos para dar color
Preparación paso a paso
- Preparar el bizcocho.
Precalienta el horno a 180 °C. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva clara y esponjosa. Añade la vainilla y sigue batiendo. Incorpora la harina poco a poco con una espátula, usando movimientos suaves para que la masa conserve el aire. Engrasa un molde y hornea unos 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Hacer la mezcla de leches.
En otro recipiente mezcla la leche condensada, la leche evaporada y la crema de leche hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Este paso es el secreto del Monte Nevado: ese baño dulce que le da su sabor y jugosidad tan característicos.
- Enfriar y bañar el bizcocho.
Una vez que el bizcocho esté tibio, pínchalo varias veces con un tenedor o palillo. Vierte lentamente la mezcla de leches, dejando que el bizcocho la absorba poco a poco. Cubre con film y guarda en el refrigerador al menos 4 horas (si lo dejas toda la noche, mejor).
- Decorar.
Justo antes de servir, cubre la superficie con coco rallado, que le dará el aspecto de “nieve”. Si quieres un toque más vistoso, añade virutas de chocolate blanco o algunas hojas de menta. El contraste de colores y texturas lo hace irresistible.
Consejos y variantes
- Puedes añadir un chorrito de ron o licor de coco a la mezcla de leches para darle un toque adulto.
- Si prefieres algo más ligero, sustituye la crema por yogur natural y reduce la cantidad de leche condensada.
- También puedes servirlo en porciones individuales dentro de copas o vasitos: queda elegante y práctico para reuniones.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos (más 4 horas de refrigeración)
Porciones: 8 porciones generosas
Información nutricional: Aproximadamente 420 calorías por porción
Tipo de cocina: Latinoamericana / casera
Tipo de comida: Postre frío
Una receta que conquista
Servido bien frío, cada bocado se siente como una pequeña nube dulce que se derrite en la boca. Es el tipo de receta que conquista sin esfuerzo y deja a todos pidiendo repetir.