Monte Nevado: el postre que sorprende por su sabor y textura

El Monte Nevado es de esos postres que enamoran a primera vista. Su nombre ya despierta la imaginación: una montaña dulce, cubierta de una capa blanca que recuerda a la nieve. Al probarlo, la experiencia es todavía mejor. Su textura es suave, húmeda y ligera, con un sabor dulce pero equilibrado. Es un postre perfecto para compartir en familia, sorprender a los invitados o simplemente darse un gusto en casa sin complicarse demasiado.

Ingredientes

Para el bizcocho:

4 huevos

120 g de azúcar

120 g de harina de trigo tamizada

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para la crema:

400 ml de leche condensada

200 ml de leche evaporada

200 ml de crema de leche o nata para montar

100 g de coco rallado

Para decorar:

Coco rallado extra al gusto

Virutas de chocolate blanco (opcional)

Hojas de menta o frutos rojos para dar color

Preparación paso a paso

Preparar el bizcocho.

Precalienta el horno a 180 °C. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva clara y esponjosa. Añade la vainilla y sigue batiendo. Incorpora la harina poco a poco con una espátula, usando movimientos suaves para que la masa conserve el aire. Engrasa un molde y hornea unos 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Hacer la mezcla de leches.

En otro recipiente mezcla la leche condensada, la leche evaporada y la crema de leche hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Este paso es el secreto del Monte Nevado: ese baño dulce que le da su sabor y jugosidad tan característicos. Enfriar y bañar el bizcocho.

Una vez que el bizcocho esté tibio, pínchalo varias veces con un tenedor o palillo. Vierte lentamente la mezcla de leches, dejando que el bizcocho la absorba poco a poco. Cubre con film y guarda en el refrigerador al menos 4 horas (si lo dejas toda la noche, mejor). Decorar.

Justo antes de servir, cubre la superficie con coco rallado, que le dará el aspecto de “nieve”. Si quieres un toque más vistoso, añade virutas de chocolate blanco o algunas hojas de menta. El contraste de colores y texturas lo hace irresistible.

Consejos y variantes

Puedes añadir un chorrito de ron o licor de coco a la mezcla de leches para darle un toque adulto.

Si prefieres algo más ligero, sustituye la crema por yogur natural y reduce la cantidad de leche condensada.

También puedes servirlo en porciones individuales dentro de copas o vasitos: queda elegante y práctico para reuniones.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (más 4 horas de refrigeración)

Porciones: 8 porciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 420 calorías por porción

Tipo de cocina: Latinoamericana / casera

Tipo de comida: Postre frío

Una receta que conquista

Servido bien frío, cada bocado se siente como una pequeña nube dulce que se derrite en la boca. Es el tipo de receta que conquista sin esfuerzo y deja a todos pidiendo repetir.