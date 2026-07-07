El melón con jamón está bien, pero hay una alternativa con queso curado que es aún más exquisito y refrescante

El melón con jamón es uno de los grandes clásicos del verano gracias a la mezcla de dulzor, frescura y el toque salado del embutido. Sin embargo, hay una alternativa igual de sencilla que ofrece un perfil de sabor más intenso: cambiar el jamón por un queso curado de calidad. La jugosidad de un melón maduro encaja a la perfección con quesos de oveja o de vaca de larga maduración. El resultado es un entrante ligero, fresco y sofisticado, ideal para un aperitivo o una comida veraniega con amigos.

«El melón contiene una altísima cantidad de agua (92%) y una cantidad de azúcar (6%) inferior a la de otras frutas, hecho que hace del melón una de las frutas con menor contenido energético. Aporta una cantidad apreciable de diversas vitaminas y minerales. Concretamente, 300 g de melón sin corteza proporcionan el 75% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C y, junto a la naranja, es una de las frutas con mayor contenido en folatos. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, mientras que los folatos contribuyen al proceso de división celular. En cuanto a los minerales, cabe destacar su riqueza en potasio», detalla la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Melón con queso curado, la receta estrella del verano

La combinación entre melón y jamón triunfa porque el contraste entre el dulzor de la fruta y la sal del embutido resulta muy equilibrado. Con un queso curado ocurre algo similar, aunque se incorporan además notas lácteas, tostadas y un ligero toque especiado que prolongan el sabor en boca. Un manchego bien curado, un queso de oveja artesano o un queso de vaca de larga maduración son opciones muy interesantes.

Para que la combinación funcione, lo ideal es cortar el queso en láminas muy finas o en pequeñas virutas. Si se presenta en trozos demasiado gruesos, su intensidad puede imponerse al melón y desequilibrar el conjunto. En cambio, las láminas se funden ligeramente al contacto con la boca y permiten que la jugosidad de la fruta suavice su potencia. Así, cada bocado mantiene un equilibrio entre frescura, dulzor e intensidad.

La temperatura también influye en el resultado final. Conviene sacar el melón del frigorífico unos minutos antes de servirlo y dejar el queso a temperatura ambiente durante algo más de tiempo para que recupere todo su aroma y textura. Cuando está demasiado frío, la grasa permanece más compacta y los sabores se perciben con menos intensidad. En cambio, al atemperarse, el queso desprende mucho mejor todos los matices adquiridos durante la curación.

Si bien la mezcla de melón y queso curado destaca por sí sola, se puede enriquecer con algunos ingredientes sin perder su esencia. Unas nueces ligeramente tostadas aportan un punto crujiente y un ligero amargor que contrasta con el dulzor de la fruta. También se puede añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sobre todo cuando se utiliza un queso muy curado. Para darle un toque extra de personalidad, basta con espolvorear un poco de pimienta negra recién molida o añadir unas hojas de tomillo fresco.

Ensalada

#annarecetasfaciles #aprendeentiktok ♬ Cheap Thrills (feat. Sean Paul) – Sia @annarecetasfaciles Receta de ENSALADA DE MELÓN. INGREDIENTES para 4 personas: 400 g de melón 200 g de queso cheddar 6 tomates cherry 6 lonchas de jamón serrano 30 g de nueces 30 g de aceitunas verdes Para la vinagreta: 1 yogur 1 cs de miel 1 cs de mostaza antigua Sal y pimienta Vinagre Aceite de oliva virgen extra ELABORACIÓN: 1. Pela y corta el melón en dados. Corta los tomates cherry en rodajas y los quesos en dados también. 2. Prepara la vinagreta mezclando el yogur con la miel, la mostaza, sal y pimienta al gusto y un chorrito de vinagre y aceite de oliva. 3. En un bol coloca el melón, los tomates cherry y los dados de queso y vierte la vinagreta. Mezcla para que se impregne todo bien y, por encima, reparte las nueces, las aceitunas, las lonchas de jamón y sirve. #ensaladademelon

Ingredientes para 4 personas: 400 g de melón, 200 g de queso cheddar, 6 tomates cherry, 6 lonchas de jamón serrano, 30 g de nueces y 30 g de aceitunas verdes. Para la vinagreta necesitarás 1 yogur, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de mostaza antigua, sal, pimienta, un chorrito de vinagre y aceite de oliva virgen extra.

Pela el melón y córtalo en dados. Lava los tomates cherry y córtalos en rodajas, mientras que el queso también se corta en dados. A continuación, prepara la vinagreta mezclando el yogur con la miel, la mostaza, la sal, la pimienta, el vinagre y el aceite de oliva hasta obtener una salsa homogénea. Coloca el melón, los tomates y el queso en una ensaladera, vierte la vinagreta y remueve con cuidado para que todos los ingredientes queden bien impregnados. Por último, añade las nueces, las aceitunas verdes y las lonchas de jamón serrano por encima antes de servir.