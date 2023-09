¿Has probado la tarta casera de Kinder Bueno?

La tarta casera de Kinder Bueno es un postre perfecto para este verano que termina, pues se trata de una tarta helada que niños y adultos van a adorar. Esta tarta es una variación de la cheesecake tradicional, al dar protagonismo al sabor y gusto del Kinder Bueno, y mayor presencia al chocolate, que en realidad no forma parte de las tartas de queso convencionales.

Para muchos golosos, las tartas heladas combinan lo mejor de dos mundos. Por un lado, tienen todos los elementos de la tarta tradicional, aunque sin harina de trigo, y por otro, está presente la maravillosa textura del helado. Y en el caso de esta receta casera, hay que sumar la presencia del chocolate y de las ya legendarias barritas Kinder Bueno.

Ingredientes:

6 barras de Kinder Bueno

250 gramos de queso mascarpone

350 gramos de queso crema

250 ml de nata

50 gramos de mantequilla

75 gramos de azúcar

125 gramos de galletas

150 gramos de crema de chocolate blanco

250 gramos de chocolate para cobertura

Cómo preparar la tarta casera de Kinder Bueno:

Preparar el molde cubriendo el fondo y los laterales con papel de hornear, para facilitar el desmoldado. Colocar en un bol las galletas y 3 barras de Kinder Bueno, y luego triturar y mezclar. Derretir la mantequilla en una sartén y verter sobre la mezcla en el bol y mezclar. Una vez que estén todos los ingredientes bien integrados, distribuir esta mezcla en la base del molde. Colocar en la nevera para que la base se vaya endureciendo. En un bol, poner el queso crema, el mascarpone y el azúcar, y mezclar utilizando una batidora de mano con la velocidad más baja. Una vez que se hayan mezclado bien agregar el chocolate blanco y seguir batiendo. Derretir en el microondas o en baño maría el chocolate de cobertura, y una vez que se enfríe un poco incorporar a la mezcla. En otro bol semimontar la nata e incorporar a la mezcla utilizando una espátula. Mezclar con movimientos envolventes hasta tener una crema uniforme. Verter la mitad de la mezcla en el molde, agregar las tres barras restantes de Kinder Bueno en trozos por toda la superficie y verter el resto de la masa. Guardar en la nevera al menos 4 horas, aunque lo más recomendable es dejarla toda la noche.

Si no has probado la tarta casera de Kinder Bueno, prepárala y lograrás un éxito total si es parte de una merienda, de una reunión infantil o el postre para cerrar una deliciosa cena. Aunque parece un postre inventado por un niño, no dejará de encantar a los adultos que tengas como invitados. En cualquier caso no dejes de probarla, porque vas a sorprender a tus invitados.