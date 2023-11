¿Has probado esta hamburguesa de amaranto?

La hamburguesa de amaranto es una de las alternativas vegetarianas para reemplazar la hamburguesa tradicional, y de paso difundir el uso de ingredientes no tradicionales, pero sumamente saludables como el amaranto, en esta receta acompañado por garbanzos, harina de girasol, cebolla y otros ingredientes de origen vegetal.

La batalla vegetariana por reemplazar platos y productos de origen animal por otros con sabores y texturas parecidos, ha tenido varios resultados no siempre exitosos; sin embargo, en el caso de la hamburguesa se han creado varias recetas veganas y vegetarianas con ingredientes como tofu, seitán, tempeh, lentejas, garbanzos, judías azukis, quinoa y distintos tipos de verduras, con una gran gama de sabores para explorar, y siempre deliciosas y nutritivas.

Curiosidades de las semillas de amaranto

Las semillas de amaranto son pequeñas, de color marrón oscuro, y tienen una textura similar a la del sésamo. Son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Esto las convierte en una opción ideal para vegetarianos y veganos que buscan aumentar su ingesta de proteínas.

Además de ser ricas en proteínas, estas semillas también son una fuente de fibra dietética. La fibra es esencial para mantener un sistema digestivo saludable y prevenir problemas como el estreñimiento. Consumir suficiente fibra también puede ayudar a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, lo que es especialmente beneficioso para las personas con diabetes o enfermedades del corazón.

Ingredientes:

50 gramos de semillas de amaranto

40 gramos de garbanzos

20 gramos de harina de girasol

1 diente de ajo

1 cebolla

1 zanahoria

1 centímetro de jengibre

1 hoja de alga kombu

1 cucharada de salsa tamari

Aceite de coco

Sal

Pimienta negra recién molida

Pimentón dulce

Cómo preparar esta hamburguesa de amaranto:

Remojar los garbanzos la noche antes. Al día siguiente, cocinar los garbanzos hasta que estén bien cocidos. Escurrir y reservar. Lavar las semillas de amaranto utilizando un colador de tela. Escurrir y echar en una olla con dos vasos de agua. Remover mientras se cocina, durante unos 10 minutos, y esperando que se espese un poco. Reservar. Cortar la cebolla, el alga kombu y el diente de ajo en brunoise. Rallar el jengibre y la zanahoria (se puede reemplazar la zanahoria por cualquier otra hortaliza que se tenga en casa: coliflor, pimientos, puerro, etc.). En una sartén verter una cucharada de aceite de coco y calentar. Retirar el exceso de agua del amaranto y poner a sofreír; incorporar la cebolla, el ajo y el jengibre y continuar cocinando. A los 10 minutos, añadir el kombu, la zanahoria y sal, pimienta y pimentón dulce al gusto. Unir la mezcla de amaranto con los garbanzos en un procesador de alimentos, incorporando también la salsa tamari y la harina de girasol. Triturar y agregar más harina de girasol si es necesario, hasta lograr la consistencia deseada. Moldear las hamburguesas con las manos o con moldes, y colocar en una bandeja para hornear previamente engrasada. Hornear a 180° C durante 30 minutos.

Si no has probado esta hamburguesa de amaranto tienes que hacerlo, y no te arrepentirás. Puedes comerla de forma tradicional, entre dos rebanadas de pan integral, o solas, con una ensalada verde y una porción de arroz como guarnición.