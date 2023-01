El guiso de cabezada de lomo y pimientos asados es una receta muy fácil de hacer y que te sorprenderá por su increíble sabor. ¿Lo mejor? No requiere gran cantidad de ingredientes y es una opción perfecta para cualquier ocasión, especialmente en aquellos días en los que no nos apetece hacer platos muy elaborados, ya sea por cuestión de ánimo o simplemente de tiempo. Además, los pocos ingredientes que incluye esta receta son sumamente beneficiosos para la salud y el bienestar general. Por un lado, las chuletas de lomo se destacan por ser una excelente fuente de proteínas de calidad, además de contener una alta proporción de zinc, hierro y vitaminas del grupo B. Por otro lado, los pimientos son alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes. Se trata de un excelente aliado para mejorar el tránsito intestinal y, en general, mejorar el sistema inmunitario, clave para prevenir la aparición de una gran cantidad de enfermedades. Ingredientes:

4 chuletas de lomo

2 pimientos rojos asados

400 gr de tomate frito

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco

Cómo preparar el guiso de cabezada de lomo y pimientos asados:

Salpimentar las chuletas de lomo al gusto. En una sartén, agregar un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente, freír las chuletas por ambos lados hasta que estén bien cocidas. Sacar de la sartén y reservar. En la misma sartén en la que se han freído las chuletas, agregar los pimientos asados y cortados. Otra opción es agregar pimientos morrones de lata, aunque los pimientos asados tradicionales le otorgan más sabor a la preparación. Con el fuego medio, añadir el tomate frito y remover muy bien para que se integre junto a los pimientos. Salpimentar al gusto. Cuando los dos ingredientes estén bien integrados, agregar nuevamente las chuletas de lomo que estaban reservadas. La salsa debe cubrirlas por completo. Cocinar unos 2 o 3 minutos y retirar del fuego. Rectificar el punto de sal final, y agregar algunas especias que gusten. Un ejemplo es el romero, tomillo, albahaca, etc. Servir las chuletas con la salsa y un poco de perejil fresco picado finamente con un fin de decoración.

Esta receta es sorprendentemente fácil de hacer, no te llevará de más de 30 minutos y su sabor es extraordinario porque la combinación del lomo con los pimientos y el tomate frito es, sencillamente, fantástica. De ahí que se trate de una gran opción para cualquier ocasión, pero muy especialmente para aquellos días en los que no disponemos de mucho tiempo para cocinar o que, simplemente, no nos apetece, pero pese a ello deseamos comer algo rico y saludable. ¿Te animas a preparar esta deliciosa receta?