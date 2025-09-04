Recetas de carne

Filetes rusos de Arguiñano: cómo hacerlos jugosos y llenos de sabor

Filetes rusos
Filetes rusos de Arguiñano.
Receta de filetes rusos de Arguiñano: un plato casero y jugoso, fácil de hacer y perfecto para acompañar con ensalada o patatas.

Hay platos que siempre nos recuerdan a la mesa familiar, y los filetes rusos son uno de ellos. Parecidos a las hamburguesas, pero con ese aire casero que tanto gusta, son una receta clásica que Karlos Arguiñano ha sabido mantener viva en sus programas de cocina. La clave está en lograr que queden jugosos por dentro, dorados por fuera y con un sabor que conquista a todos. A continuación, te muestro cómo hacerlos paso a paso y también un cálculo aproximado de las calorías.

A la hora de elegir la carne picada para la receta, se puede elegir carne de vacuno solo, pero queda mucho más jugoso si vamos mezclando. Una buena opción es la de usar carne de ternera mezclada a la mitad con carne de cerdo, incluso la carne de cerdo puede ser de panceta, para dar mayor jugosidad. También puede usarse carne de cordero, que le da un toque de un poco más nivel culinario.Filetes rusos, truco, Dabiz Muñoz

Ingredientes (para 4 personas)

  • 500 g de carne picada (mezcla de ternera y cerdo)
  • 2 huevos medianos
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 rebanadas de pan de molde sin corteza
  • 100 ml de leche
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Harina para rebozar
  • Aceite de oliva virgen extra (para freír)
  • Sal y pimienta

    • Elaboración

    1. Remoja el pan en la leche hasta que quede blando.
    2. Sofríe la cebolla y los ajos picados en una sartén con un poco de aceite. Deja que se enfríen antes de añadirlos a la carne.
    3. Mezcla la masa. En un bol grande, junta la carne con el pan escurrido, el sofrito, los huevos batidos, el perejil y el pan rallado. Sazona con sal y pimienta y mezcla suavemente hasta integrar.
    4. Forma los filetes. Haz porciones del mismo tamaño, dales forma ovalada y pásalas por un poco de harina.
    5. Fríelos en aceite caliente durante 3-4 minutos por cada lado, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro. Escúrrelos sobre papel absorbente.
    6. Sirve al momento acompañados de patatas fritas, ensalada o incluso salsa de tomate casera.

    Trucos para que queden perfectos

    • Usa mezcla de carne de cerdo y ternera: la primera aporta jugosidad y la segunda, sabor.
    • No amases demasiado la mezcla para que no se apelmace.
    • Si buscas una versión más ligera, puedes hornearlos en lugar de freírlos.

    Calorías aproximadas

    Carne picada (500 g) → ~1.050 kcal

    Huevos (2) → ~150 kcal

    Pan de molde (2 rebanadas) → ~140 kcal

    Leche (100 ml) → ~50 kcal

    Pan rallado (3 cucharadas) → ~110 kcal

    Harina (30 g aprox.) → ~100 kcal

    Aceite absorbido (60 ml) → ~540 kcal

    Verduras (cebolla + ajo) → ~50 kcal

    Total de la receta: ~2.190 kcal
    Por ración (4 personas): ~550 kcal

    Conclusión

    Los filetes rusos de Arguiñano son un plato de toda la vida que sigue teniendo éxito en cualquier mesa. Con ingredientes básicos y un truco tan simple como el pan remojado en leche, se consigue una carne tierna, sabrosa y con un aroma irresistible. Además, se preparan rápido y permiten múltiples acompañamientos, lo que los convierte en una opción perfecta tanto para el día a día como para un almuerzo especial en familia.

