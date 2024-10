Este guiso de lentejas con lo que tienes en la despensa te salvará el almuerzo en 25 minutos

La cocina es un arte que no solo se trata de mezclar ingredientes, sino también de aprovechar al máximo lo que tienes en casa. Muchas veces, los días se nos hacen tan pesados que no tenemos tiempo para planificar una comida elaborada, o simplemente no sabemos qué preparar con lo que hay en la despensa. Si te encuentras en esta situación, ¡no te preocupes! Hoy te traigo una receta de guiso de lentejas que puedes preparar en tan solo 25 minutos, utilizando ingredientes que seguramente ya tienes.

¿Por qué las lentejas?

Las lentejas son un superalimento que no solo es económico, sino que también es muy nutritivo. Son una excelente fuente de proteínas, fibra, hierro y vitaminas del complejo B. Además, son versátiles y se adaptan a múltiples preparaciones, desde sopas hasta guisos. Esta receta es perfecta para esos días en los que necesitas un plato reconfortante, lleno de sabor y saludable.

Ingredientes

1 taza de lentejas, unos 150 gramos

1 cebolla (puede ser amarilla, roja o incluso chalota)

1 pimiento (cualquier tipo que tengas, puede ser rojo, verde o amarillo)

2 dientes de ajo

1 zanahoria

1 tomate (frescos o enlatados)

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce (o picante, según prefieras)

Caldo de verduras o agua

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Especias adicionales (puedes añadir comino, orégano o cualquier otra especia que te guste)

Proteínas: puedes incorporar trozos de chorizo, jamón o pollo si deseas un plato más sustancioso.

Preparación

Lo primero que debes hacer es preparar todos los ingredientes. Lava y pela la zanahoria, corta en cubos pequeños. Pica finamente la cebolla, el pimiento y el ajo. Si usas tomate fresco, córtalo en dados. Esta organización te hará la cocción más rápida y eficiente. En una olla grande, calienta un chorro de aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla, el pimiento y el ajo picado. Sofríe durante unos 3-4 minutos, hasta que las verduras estén tiernas y la cebolla se vuelva translúcida. Si decides usar zanahoria, añádela en este paso. Incorpora a la olla las lentejas, el tomate y la hoja de laurel. Remueve todo junto durante un minuto para que los sabores se integren. Si optas por usar lentejas secas, asegúrate de que estén bien lavadas y escurridas. Si son lentejas ya remojadas, puedes añadirlas directamente. Agrega suficiente caldo de verduras o agua hasta cubrir todos los ingredientes. Lleva a ebullición y luego reduce el fuego. Añade el pimentón y cualquier otra especia que te guste. Deja cocinar a fuego lento durante 15-20 minutos. Si usas lentejas secas, asegúrate de revisar el tiempo de cocción en el paquete, ya que pueden variar. Después de 15 minutos, prueba las lentejas para ver si están tiernas. Si lo están, retira la hoja de laurel y sazona con sal y pimienta al gusto. Si las lentejas aún necesitan más tiempo, cocina por unos minutos más y verifica de nuevo.

Sirve caliente en platos hondos y, si quieres, puedes acompañar con un poco de pan crujiente o arroz.