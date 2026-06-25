Chips de berenjena: recetas crujientes al horno, en freidora de aire y fritas paso a paso

Los chips de berenjena son una opción original de aperitivo que no renuncia a la crujiente textura de unas patatas fritas. Si tienes buena técnica se puede conseguir una textura sorprendente utilizando mucho menos aceite; esto es especialmente así en los casos en los que se opta por el uso del horno o de la freidora de aire. Lo mejor es que admiten infinidad de condimentos y acompañamientos, así que es difícil cansarse de ellos. En casa suelen desaparecer de la mesa mucho antes de que llegue el plato principal.

Cómo hacer chips de berenjena al horno: paso a paso

El truco del salado previo para chips crujientes

Hay un detalle que marca la diferencia. Corta la berenjena en rodajas muy finas, mejor aún si utilizas una mandolina para que todas tengan un grosor parecido. Después espolvorea sal y deja reposar las rodajas unos 20 o 30 minutos.

Durante ese tiempo expulsarán parte de su agua. Ese pequeño paso, que a veces se pasa por alto por las prisas, ayuda a que los chips queden bastante más secos y crujientes. Después solo hay que aclararlas ligeramente, secarlas muy bien con papel de cocina y condimentarlas con aceite y especias.

Temperatura y tiempo exactos en el horno

Precalienta el horno a 180 °C y distribuye las rodajas sobre una bandeja sin amontonarlas.

El tiempo habitual está entre 18 y 25 minutos. Conviene darles la vuelta cuando haya transcurrido aproximadamente la mitad del horneado para que se cocinen de manera uniforme. Al sacarlas parecerán todavía algo tiernas, pero terminan de endurecerse mientras se enfrían.

Cómo hacer chips de berenjena en freidora de aire

Temperatura y tiempo en airfryer

La freidora de aire reduce bastante el tiempo de cocinado. Basta con pulverizar o pincelar ligeramente las rodajas con aceite y cocinarlas a 180 °C durante 10 o 14 minutos.

Mover la cesta o girar los chips a mitad del proceso ayuda a conseguir un dorado más homogéneo. Si la cesta está demasiado llena, el resultado pierde calidad.

Cómo hacer chips de berenjena fritos: la versión más crujiente

Para quienes buscan el máximo crujiente, la fritura sigue siendo la opción más efectiva.

Calienta aceite a 170-175 °C y fríe pequeñas tandas durante unos 2 o 3 minutos. Cuando adquieran un tono dorado, pásalas inmediatamente a papel absorbente y sazónalas antes de que se enfríen.

Los mejores aderezos y salsas para chips de berenjena

Estos chips combinan muy bien con hummus, salsa de yogur, queso crema con hierbas o un alioli suave.

También merece la pena probar mezclas de especias diferentes. Un poco de curry, pimentón ahumado, romero o incluso ras el hanout cambia completamente el resultado sin complicar la receta.

Chips de berenjena con queso parmesano: la variante más popular

Pocas versiones tienen tanto éxito como la que incorpora queso parmesano rallado para que se funda. Solo hay que espolvorearlo sobre las rodajas junto con ajo en polvo y pimienta antes del horneado o del paso por la freidora.

Preguntas frecuentes sobre los chips de berenjena

¿Por qué los chips de berenjena quedan blandos?

Lo más habitual es que las rodajas conserven demasiada humedad o sean demasiado gruesas. También influye no respetar el tiempo suficiente de cocción.

¿Hay que pelar la berenjena para hacer chips?

No. Entre otras cosas porque la piel ayuda a que las rodajas mantengan su forma.

¿Se pueden hacer chips de berenjena sin aceite?

Sí. El resultado será algo menos dorado y ligeramente menos crujiente, pero es perfectamente posible prepararlos únicamente con especias.

¿Cuánto tiempo aguantan crujientes?

Lo ideal es servirlos recién hechos. Si se conservan completamente fríos en un recipiente hermético, suelen mantener una textura aceptable durante unas 24 horas, aunque irán perdiendo parte del crujiente con el paso del tiempo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: aproximadamente 170 kcal por ración en la versión al horno o en freidora de aire. Si se fríen en aceite, el aporte calórico aumenta.

Tipo de cocina: Mediterránea.

Tipo de comida: Aperitivo o entrante.