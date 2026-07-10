Los chefs expertos coinciden: para que un guiso de carne quede como el de tu abuela debes poner un vaso en el medio de la olla

Un guiso de carne como el de tu abuela puede ser posible, los chefs expertos coinciden con esta técnica. Será el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos dará un plato de esos que impresionan. Una tradición hecha guiso que nos ayuda a descubrir la esencia de esta carne.

Un buen guiso es una buena idea a la hora de sorprender y de disfrutar de la cocina. Puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto se convierte en un plus de buenas sensaciones. Esa comida casera que tanto nos gusta, esos recuerdos de la abuela pueden acabar siendo una realidad en breve. En nuestra propia cocina y con la ayuda de unos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que nos apetece una buena comida casera.

Coinciden los chefs expertos

Los chefs expertos son los encargados en cocinar una combinación de ingredientes de una manera ejemplar. Nos puede hacer disfrutar de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará una combinación perfecta de sabores y de texturas.

Con un ingrediente tan especial como esa carne que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Podremos empezar a descubrir la esencia de un detalle que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Cocinar como un experto es fácil, con una buena materia prima, pero también con esa receta que necesitamos recrear, de una manera diferente. Es hora de saber qué es lo que podremos conseguir con un guiso que hasta el momento puede acabar siendo esencial.

El tiempo es esencial para crear un plato de este tipo, un buen guiso que podría acabar siendo el que nos dará esa gama de sabores que nos recordará a la manera de cocinar de las abuelas. Esas grandes magas de la cocina que con tiempo y mucho amor, eran capaces de conseguir una combinación de ingredientes especiales. Este truco de cocineros te servirá para crear un guiso de esos que impresionan.

Para que un guiso de carne quede como el de tu abuela debes poner un vaso en el medio de la olla

No sólo con agua puedes crear un guiso espectacular, sino que puedes acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que nos apetece un buen aliado del sabor. Una carne especial y nacional, será lo que nos dará en estos días el plato que necesitamos descubrir.

Esta receta te servirá para conseguir un buen aliado del sabor y de la textura de un plato tradicional de lo más especial.

Ingredientes:

1 kg de carne para guisar en trozos (falda, pecho o jarrete)

2 patatas

1 zanahoria

2 cebollas grandes

3 dientes de ajos

3 tomates

200 ml de vino blanco

½ litro de caldo de verduras

2 cucharadas de maicena

1 litro de agua

Orégano

Romero

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta

Sal

Cómo preparar el estofado de ternera perfecto:

Retirar la grasa a la carne y luego colocar en un bol o recipiente con la maicena disuelta en el litro de agua. Dejar 15 minutos y a continuación escurrir. Verter un chorro de aceite en una sartén y echar la carne, cocinar hasta que esté dorada por todas partes; retirar de la sartén y reservar. Cortar las patatas y la zanahoria en trozos y reservar. Cortar la cebolla y los dientes de ajo en brunoise y sofreír en la olla donde se va a hacer el guiso con un chorrito de aceite. Cuando estén pochados estos ingredientes incorporar la carne y mezclar con los otros productos. Cortar los tomates en pequeños dados e incorporar al guiso; agregar también el vino y una vez evaporado el alcohol añadir el caldo de verduras y los condimentos: sal, pimienta, orégano y romero. Tapar y cocinar a fuego lento entre 1 y 2 horas, removiendo de vez en cuando. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

Con el vino blanco conseguiremos que la carne quede mucho más jugosa con un toque afrutado que puede ser el que nos dará algunos detalles esenciales. Es hora de apostar por un cambio que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta el momento todo puede ser posible. Acompaña este guiso de un buen vino nacional o de una cerveza que pueda darnos el complemento perfecto para esta receta tradicional de lo más apetecible en cualquier momento del año.