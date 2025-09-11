Receta de carne guisada de Arguiñano: un plato tierno y lleno de sabor

Hay comidas que tienen el poder de transportarnos a la cocina de casa, con ese aroma que llena la sala mientras burbujea una olla al fuego lento. La carne guisada, al estilo de Karlos Arguiñano, es uno de esos platos que nunca fallan. Es sencilla, nutritiva y sobre todo reconfortante, perfecta para esos días en los que apetece algo de cuchara y un buen pan al lado para mojar la salsa.

Ingredientes (para 4 personas)

800 g de carne de ternera para guisar (aguja o morcillo, lo ideal es que tenga algo de gelatina).

2 cebollas grandes.

3 zanahorias medianas.

2 dientes de ajo.

1 pimiento verde.

200 g de tomate triturado natural.

150 ml de vino tinto.

500 ml de caldo de carne o, en su defecto, agua.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

2 hojas de laurel.

1 ramita de tomillo (opcional).

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

Corta la carne en dados medianos y sécala un poco con papel de cocina. Así se dorará mejor. Salpimienta antes de llevarla a la cazuela. Dora la carne en una olla amplia con el aceite caliente. Hazlo en tandas para que no suelte jugo y se cueza en lugar de dorarse. Una vez lista, retírala y resérvala. Prepara las verduras: en el mismo aceite, añade la cebolla picada, el ajo laminado, las zanahorias en rodajas y el pimiento en trozos. Deja que se hagan a fuego medio hasta que la cebolla esté blandita y empiece a coger color. Añade el tomate y deja que se cocine unos minutos para quitarle acidez. Moja con el vino tinto, sube el fuego y remueve bien, rascando el fondo de la cazuela para aprovechar todo el sabor. Espera a que se evapore el alcohol. Incorpora la carne otra vez, junto con su jugo, y cúbrela con el caldo. Añade el laurel y el tomillo. Cocina a fuego lento entre 90 minutos y 2 horas, hasta que la carne esté tierna y la salsa se haya reducido. Si ves que se seca demasiado, añade un poco más de caldo o agua caliente. Prueba y ajusta la sal y pimienta. Sirve bien caliente, acompañado de arroz, patatas o simplemente con pan.

Trucos y consejos

Este guiso siempre sabe mejor de un día para otro , cuando los sabores se han asentado.

, cuando los sabores se han asentado. Si quieres darle un giro, añade unos guisantes o champiñones en los últimos minutos.

en los últimos minutos. No tengas prisa: la carne tierna necesita tiempo, y el resultado lo compensa. Con las sobras pueden elaborarse unas ricas croquetas.

Calorías aproximadas

Haciendo un cálculo sencillo de los ingredientes:

Ternera (800 g): ~1.840 kcal.

Aceite de oliva (45 ml): ~405 kcal.

Cebolla (300 g): ~120 kcal.

Zanahorias (250 g): ~100 kcal.

Pimiento verde (100 g): ~27 kcal.

Ajo (10 g): ~15 kcal.

Tomate triturado (200 g): ~38 kcal.

Vino tinto (150 ml, parte se evapora): ~105 kcal.

Caldo de carne (500 ml, bajo en grasa): ~40 kcal.

Total del plato: aprox. 2.690 kcal.

Si lo divides en 4 raciones, cada una rondará las 670 kcal. La cifra puede variar un poco según el tipo de carne o la cantidad exacta de aceite que uses.

Un plato con alma

Esta carne guisada es mucho más que una receta: es un plato que invita a sentarse sin prisa, a disfrutar del pan mojado en la salsa y a repetir si queda algo en la olla. Como diría Arguiñano, “rico, rico y con fundamento”. Perfecta para esos días fríos o para cuando quieres compartir mesa y recuerdos con los tuyos.