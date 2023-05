Aprende a decorar tus helados para que parezcan profesionales

Aprender a decorar los helados para que parezcan profesionales es útil no solo si nos estamos dedicando a los helados artesanales y se quieren vender a amigos y vecinos, también para presentarlos en comidas, meriendas y cenas y alardear un poco de ello. Recordemos que la comida también entra por los ojos, y algo delicioso bien presentado es doblemente rico.

Los alimentos se degustan con todos los sentidos, no solo con el gusto. Los aromas, los colores y también las formas, juegan un papel importante a la hora de disfrutar. Porque no solo de pan viven el hombre y la mujer, sino del arte que les rodea y que puede estar hasta en una copa de helado. Decorar helados puede ser algo tan sencillo como agregar nata batida, fideos de chocolate o diversos toppings. Y también, cómo no, algunas propuestas audaces más cercanas a lo gourmet.

Se pueden hacer decoraciones con caramelo, adornar los cucuruchos de barquillo con papel (que también servirá para no mancharse), y, por supuesto, bañarlos con salsas de chocolate, de café, de frutas o de miel.

Ingredientes:

Azúcar

Agua

Papel pintado

Salsas de chocolate, de café, de frutas (culis) o miel

Frutos secos troceados (nueces, cacahuete, pistachos, almendras, etc.)

Crema batida

Cómo preparar y decorar los helados para que parezcan profesionales:

Para la decoración con caramelo: en un cazo poner 2 o 3 cucharadas de azúcar y una de agua para humedecerlo. Calentar a fuego medio sin remover, y cuando el azúcar se vuelva dorada retirar el cazo, moverlo con movimientos circulares y devolver al fuego unos segundos, hasta que tenga el color marrón En hojas de papel de horno, dejar caer hilos de caramelo, dibujando formas y figuras al gusto. Dejar secar totalmente y luego tomarlas con cuidado y colocarlas sobre el helado. Para decorar los conos: sobre el papel pintado (con el dibujo preferido) dibujar círculos y recortarlos por la mitad. Pegar los extremos alrededor del cono. Sobre los cuencos ya servidos con el helado, dejar caer hilos de salsa de chocolate, haciendo dibujos. Lo mismo puede hacerse con la salsa de café, con la miel o los culis de frutas. También puede hacerse al revés: dibujar en el plato con la salsa y luego colocar a un lado las bolas de helado. Batir la nata y coronar los helados, espolvoreando con fideos de chocolate, o frutos secos bien troceados.

Aprende a decorar tus helados para que parezcan profesionales y lúcete en tus reuniones este verano. Lo bueno de estas decoraciones es que sirven para cualquier momento del año, pues los helados son siempre bienvenidos. Si te ha parecido interesante este artículo, no dejes de compartirlo.